Intel представил энергоэффективные процессоры Core Ultra 200V (Lunar Lake)

В преддверии выставки IFA 2024 компания Intel представила новые процессоры Core Ultra 200V (Lunar Lake) для тонких и легких ноутбуков. По заявлению чипмейкера, это «самые энергоэффективные x86-процессоры всех времен». Энергопотребление процессоров получилось снизить на величину до 50% по сравнению с чипами Meteor Lake-H прошлого поколения. Также отмечается более чем двукратное превосходство над предшественниками по производительности на ватт потребляемой энергии. А по сравнению с конкурирующими чипами Qualcomm производительность на ватт выше на 20%.

Lunar Lake опираются на совершенно новые ядра: большие P-ядра с архитектурой Lion Cove без поддержки Hyper-Threading и малые E-ядра Skymont. Большие ядра будут работать с частотой до 5,1 GHz, а малые — до 3,7 GHz в зависимости от модели процессора. Процессоры располагают встроенной оперативной памятью LPDDR5X-8633 объемом 16 или 32 Gb. iGPU Arc 140V с восемью Xe-ядрами, работающими на частоте до 2,05 GHz, тоже нового поколения — на архитектуре Battlemage. Кроме того, хотя Intel сейчас это не уточняет, Lunar Lake производятся на мощностях TMSC, обе плитки. Это первые массовые потребительские процессоры Intel в истории, которые полностью производит сторонний подрядчик.

Важной особенностью Lunar Lake является отсутствие поддержки многопоточности у больших ядер для лучшей энергоэффективности, так что новинки предлагают меньше потоков, чем их предшественники Meteor Lake. И тем не менее, Intel отмечает, что новые Lunar Lake будут быстрее своих предшественников.

Серия процессоров Lunar Lake состоит из девяти моделей, при этом у всех без исключения есть четыре больших и четыре малых ядра. У всех моделей, кроме топовой, TDP по умолчанию составляет 17 Вт, но производители могут настраивать лимит вплоть до 37 Вт. Флагманский Core Ultra 9 288V является единственной моделью с TDP 30 Вт.

Заявленная производительность мощного выделенного нейромодуля (NPU) в составе нового процессора составляет до 48 TOPS. Это позволяет процессорам соответствовать требованиям для категории Copilot+ PC. Компания утверждает, что блок NPU на 79% быстрее предшественника при работе с алгоритмами шумоподавления в Lightroom.

Согласно результатам внутреннего тестирования, ноутбук на базе Core Ultra 9 288V проработал на одном заряде 14 часов (UL Procyon Office) против 9,5 часа у модели с чипом Snapdragon X Elite и 10,1 часа у ноутбука на AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Ноутбуки на основе процессоров Core Ultra 200V появятся в продаже 24 сентября. Ожидается более 80 ноутбуков от разных производителей.