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4 сентября, 2024
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Dell представил ноутбук XPS 13 на базе Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake)

Dell XPS 13

Компания Dell, в рамках анонса к грядущей выставке IFA 2024, представила обновленную модель тонкого ноутбука XPS 13 (9350). Он стал одним из первых устройств на базе новых процессоров Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake).

Dell XPS 13

Покупателям будет предложено несколько версий XPS 13, которые отличаются процессором: Intel Core Ultra 5 225V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 268V и Core Ultra 9 288V. Все ноутбуки поставляются со встроенной ОЗУ LPDDR5x-8533 объемом 16 или 32 Gb. Накопитель PCIe 4.0 может быть емкостью от 512 Gb до 2 Tb (версия с 4 Tb появится позже).

Dell XPS 13

Также есть выбор из трех вариантов 13,4-дюймового экрана: с разрешением 1920 × 1200 пикселей (несенсорный) и частотой обновления до 120 Hz, сенсорный с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой до 120 Hz, или сенсорная OLED-панель с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой 60 Hz.

Из портов имеется только два Thunderbolt 4 (USB Type-C) с поддержкой DisplayPort 2.1. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор на 55 Вт·ч обеспечивает автономность до 26 часов.

Цена обновленного Dell XPS 13 начинается с $1339,99, в продажу ноутбук поступит 24 сентября. Предзаказ уже открыт.

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