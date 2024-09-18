Представлен ASUS ZenBook 14 Air на базе Intel Core Ultra 7

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков новой моделью ZenBook 14 Air. Ультратонкий и легкий ноутбук выполнен в стильном металлическом корпусе. Устройство имеет толщину всего 1,1 см и весит 1,15 кг. ASUS ZenBook 14 Air оснащен 14-дюймовым OLED-экраном разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz. Панель обеспечивает скорость отклика 0,2 мс, яркость до 600 нит и контрастность 1 000 000:1, поддерживая 10-битный цвет и полный охват цветовой гаммы DCI-P3 и sRGB.

Аппаратная платформа ноутбука включает восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 GHz и встроенную графику второго поколения Intel Iris Xe. Этот чип обеспечивает 115 TOPS в производительности ИИ. Конструкция системы охлаждения включает испарительные камеры и два вентилятора, уровень шума при работе которых составляет до 25 дБ при небольших нагрузках. Оперативная память LPDDR5x-8533 составляет 32 Gb, емкость твердотельного накопителя — 1 Tb. Ноутбук предлагает длительное время автономной работы благодаря аккумулятору на 72 Вт·ч — до 22 часов. Набор интерфейсов включает по одному порту USB Type-A и HDMI 2.1, два USB 4.0 Type-C и 3,5-мм аудиогнездо.

ASUS ZenBook 14 Air предлагается в двух оттенках корпуса: Snow White и Mountain Gray. Ноутбук поступит в продажу в Китае 24 сентября по цене от $1268.