«Академия 4Sİ» стала победителем конкурса «Премия за выдающиеся достижения – 2024»

«Академия 4Sİ», реализуемая при сотрудничестве Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Минэкономики и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования, стала победителем конкурса «Премия за выдающиеся достижения – 2024» американской компании Coursera в номинации «Инновации в области искусственного интеллекта».

Из более чем 180 проектов, представленных 42 странами — партнерами Coursera, «Академия 4Sİ» была выбрана и удостоена премии за активное содействие получению знаний и навыков в области искусственного интеллекта, подготовку квалифицированных кадров на рынке труда, развитие цифровых навыков, повышение знаний в области передовых технологий и применения инновационных решений.

Премия была вручена 17 сентября исполнительному директору 4SIM Фаризу Джафарову соучредителем и председателем Coursera, профессором Стэнфордского университета Эндрю Ин в рамках «Сетевой конференции Coursera» в Лас-Вегасе (США). Фариз Джафаров выступил на конференции с докладом об «Академии 4SI» и поделился с участниками историей успеха проекта.

Было сообщено, что целью проекта «Академия 4SI» является поддержка развития в нашей стране цифровых навыков, повышение знаний в области передовых технологий и подготовка квалифицированных кадров на рынке труда. В рамках проекта 10 000 человек по всей стране в течение года получили возможность бесплатно воспользоваться платформой онлайн-образования «Coursera». Пользователи прослушали более 32 000 часов видеолекций по технологиям 4SI, искусственному интеллекту, машинному обучению, большим данным, аналитике данных, блокчейн и облачным технологиям, языкам программирования, а также лидерству, коммуникациям, бизнесу, менеджменту и другим областям. Успешно прошедшие обучение получили в общем более 4 000 международных сертификатов. Проект планируется продолжить в качестве национальной программы. На этом этапе 200 000 граждан получат возможность развить свои знания и навыки в области технологий 4-й промышленной революции.

Coursera, самая популярная в мире платформа онлайн-образования, ежегодно присуждает «Премию за выдающиеся достижения» партнерам, добившимся значительных успехов в развитии человеческого капитала. При отборе учитывается количество людей, участвующих в онлайн-обучении на образовательной платформе, число полученных международных сертификатов, число людей, достигших карьерного роста на основе полученных новых знаний и другие показатели.