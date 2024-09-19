HTC выпустил VR-гарнитуру Vive Focus Vision с отслеживанием взгляда

Компания HTC представила автономную гарнитуру виртуальной реальности с функцией отслеживания направления взгляда. Устройство под названием Vive Focus Vision будет предлагаться как для профессионалов, так и для рядовых потребителей.

В основе гарнитуры HTC Vive Focus Vision лежит процессор Qualcomm Snapdragon XR2, ее можно использовать как в связке с ПК (через DisplayPort или USB Type-C), так и в автономном режиме. Для каждого глаза установлен дисплей с разрешением 2448 × 2448 пикселей и полем зрения 120°. При работе в автономном режиме максимальная частота дисплея составляет 90 Hz, а к концу года появится поддержка 120 Hz при подключении через DisplayPort. Для получения картинки используются две камеры по 16 Мп.

Направление взгляда пользователя фиксируется в 120 раз в секунду с точностью от 0,5° до 1°, что позволяет усиливать прорисовку именно той части изображения, на которую смотрит пользователь. Функция также позволяет осуществлять управление интерфейсом при помощи движений глаз, но в отличие от Apple Vision Pro здесь она присутствует в качестве экспериментальной. Отслеживание направления взгляда осуществляется при помощи пятиточечной калибровки — ее точность повышается за счет автоматической установки межзрачкового расстояния. Пользователи с близорукостью могут вручную установить фокус дисплея.

«Теперь ПК-геймеры могут принести домой те же высококачественные гарнитуры, которые используются в игровых залах виртуальной реальности. Мы выводим все на новый уровень благодаря встроенному отслеживанию движения глаз, стереофоническим цветным сквозным камерам для создания смешанной реальности с коррекцией глубины и даже инфракрасному датчику для улучшенного отслеживания движения рук в условиях низкой освещенности», — сказал Шен Йе, глобальный руководитель отдела продуктов HTC Vive.

Основной аккумулятор рассчитан на два часа работы, при перезарядке гарнитура будет работать от дополнительной внутренней батареи, рассчитанной на полчаса.

VR-гарнитура HTC Vive Focus Vision уже поступила в продажу по цене от $999 до $1299 в зависимости от комплектации.