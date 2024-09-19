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20 сентября, 2024
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Azercell Бизнес запускает «InfoHUB»

Azercell

Azercell Бизнес запускает «InfoHUB»: централизованное управление корпоративной базой данных и эффективное обслуживание клиентов с единой платформы!

«Azercell Telecom» представляет «InfoHUB» — комплексную платформу, разработанную для оптимизации взаимодействия с клиентами. Это решение позволяет централизовать доступ к базе данных и обеспечить быстрые, точные ответы на часто задаваемые вопросы, что значительно сокращает время обработки запросов.

  • Оперативное реагирование на запросы: благодаря централизованному доступу к обновленной информации, сотрудники смогут быстрее реагировать на запросы клиентов, что способствует повышению общей производительности и снижению нагрузки на операционные команды.
  • Централизованный поиск данных: платформа предоставляет возможность поиска информации о продуктах и услугах в реальном времени. Удобный интерфейс помогает быстро находить нужные данные, тем самым ускоряя процесс обслуживания клиентов.
  • Безопасность данных: платформа обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности данных компании.

«InfoHUB» является надежным решением для поддержки компаний с большой клиентской базой. Отметим, что Azercell будет оказывать техническую помощь пользователям данной услуги на протяжении всего периода подписки.

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