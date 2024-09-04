HP OmniBook Ultra Flip 14 получил новые процессоры Intel Lunar Lake

Компания HP в рамках IFA 2024 представила ноутбук-трансформер OmniBook Ultra Flip 14 с новыми процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake). Крышка устройства откидывается на 360 градусов, что позволяет использовать его не только как ноутбук, но и как планшет.

HP OmniBook Ultra Flip 14 оснащен 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей (2.8K), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz, яркостью 400 нит и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5.

В качестве аппаратной платформы предлагаются процессоры Intel Lunar Lake вплоть до флагманской модели Core Ultra 9 288V с частотой до 5,1 GHz. Объем оперативной памяти LPDDR5x-8533 может составлять 16 или 32 Gb, емкость NVMe-накопителя PCIe 4.0 – от 512 Gb до 2 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор на 64 Втч. Заявляется поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, есть три порта Type-C, два из которых поддерживают стандарт Thunderbolt 4, 9 Мп веб-камера со шторкой безопасности, отдельная клавиша на клавиатуре для вызова ИИ-помощника Copilot в составе Windows и аудиосистема с четырьмя динамиками. Вес ноутбука составляет 1,349 кг.

HP OmniBook Ultra Flip 14 поступит в продажу в сентябре по цене от $1499.