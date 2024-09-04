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4 сентября, 2024
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Представлены продвинутая экшен-камера GoPro Hero 13 Black и сверхкомпактная GoPro Hero

GoPro Hero 13 Black

Компания GoPro представила две новые экшен-камеры: продвинутую GoPro Hero 13 Black и сверхкомпактную GoPro Hero. Обе модели получили улучшенные функции, а также ряд принципиальных улучшений. В частности, новая флагманская GoPro Hero 13 Black поддерживает запись видео в формате 5.3К с частотой до 60 кадров в секунду и имеет режим 400 кадров в секунду при записи в разрешении 720р. Можно писать HDR-видео с 10 битным цветом в HLG для последующего грейдинга. Также впервые экшен-камера получила возможность установки фирменной анаморфотной насадки.

Новинка оснащена 27 Мр сенсором с улучшенным качеством и получила фирменную систему стабилизации HyperSmooth 6.0. Также камера может снимать фото и видео в формате HDR. Есть и специальный режим серийной замедленной съемки, позволяющий снимать видео в формате 720p с частотой 400 кадров в секунду. Еще одной новацией является поддержка установки различных дополнительных сменных объективов. Анаморфотный объектив для GoPro Hero 13 получил название HB-Series Anamorphic Lens Mod. Производитель сообщает, что с его помощью можно получить сверхширокоугольные кадры с уменьшенным искажением. Новый аккумулятор Enduro емкостью 1900 мА/ч имеет специальный разъем, что обеспечивает повышенную эффективность и более длительное время работы. Цена GoPro Hero 13 Black составляет 399,99 доллара.

GoPro Hero

Также компания представила сверхкомпактную камеру GoPro Hero, поддерживающую запись в формате 5К, вес которой составляет всего 80 гр. Цена этой модели составляет 199,99 доллара.

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