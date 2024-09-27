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27 сентября, 2024
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Samsung Galaxy S24 FE — «фанатский флагман» с поддержкой функций Galaxy AI

Samsung Galaxy S24 FE

Компания Samsung представила новый доступный флагман Galaxy S24 FE (Fan Edition), главной особенностью которого стала интеграция функций искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен обновленными алгоритмами ProVisual с ИИ, функцией Photo Assist на базе Galaxy AI, а также улучшенными настройками камеры. ИИ-алгоритмы ProVisual позволят улучшить качество изображения и получить максимально детализированные фото, в том числе в ночном режиме при слабом освещении. Функция Photo Assist с помощью искусственного интеллекта поможет удалить лишние объекты со снимков, превратить селфи в мультфильм, комикс или акварельный рисунок, а также быстро устранить недостатки на фото, например, блики. Помимо этого, пользователи получат возможности Galaxy AI. Например, они смогут переводить разговоры в режиме реального времени, создавать заметки с помощью ИИ или быстро искать информацию с помощью функции «Обвести и найти».

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE оборудован дисплеем Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью 1900 нит. Экран защищает стекло Gorilla Glass Victus+. Цвет и контрастность изображения оптимизирует технология Vision Booster.

Аппарат построен на базе 4 нм процессора Exynos 2400e (поддерживает трассировку лучей), который работает в связке с оперативной памятью объемом 8 Gb и накопителем емкостью 128/256/512 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп датчик (f/1.8, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2) и 8 Мп телеобъектив (f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 10 Мп (f/2.4).

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Аппарат поддерживает 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Есть стереодинамики с Dolby Atmos, защита по стандарту IP68 и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162 х 77,3 х 8 мм, вес — 213 гр. Используется Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Смартфон получил многоуровневую платформу защиты Samsung Knox и поддержку обновлений системы на протяжении семи лет.

Galaxy S24 FE будет доступен в голубом, графитовом, сером и мятном цветах корпуса. Цена стартует с отметки $650, мировые продажи начнутся с 3 октября.

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