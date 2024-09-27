Samsung Galaxy S24 FE — «фанатский флагман» с поддержкой функций Galaxy AI

Компания Samsung представила новый доступный флагман Galaxy S24 FE (Fan Edition), главной особенностью которого стала интеграция функций искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен обновленными алгоритмами ProVisual с ИИ, функцией Photo Assist на базе Galaxy AI, а также улучшенными настройками камеры. ИИ-алгоритмы ProVisual позволят улучшить качество изображения и получить максимально детализированные фото, в том числе в ночном режиме при слабом освещении. Функция Photo Assist с помощью искусственного интеллекта поможет удалить лишние объекты со снимков, превратить селфи в мультфильм, комикс или акварельный рисунок, а также быстро устранить недостатки на фото, например, блики. Помимо этого, пользователи получат возможности Galaxy AI. Например, они смогут переводить разговоры в режиме реального времени, создавать заметки с помощью ИИ или быстро искать информацию с помощью функции «Обвести и найти».

Samsung Galaxy S24 FE оборудован дисплеем Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью 1900 нит. Экран защищает стекло Gorilla Glass Victus+. Цвет и контрастность изображения оптимизирует технология Vision Booster.

Аппарат построен на базе 4 нм процессора Exynos 2400e (поддерживает трассировку лучей), который работает в связке с оперативной памятью объемом 8 Gb и накопителем емкостью 128/256/512 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп датчик (f/1.8, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2) и 8 Мп телеобъектив (f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 10 Мп (f/2.4).

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Аппарат поддерживает 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Есть стереодинамики с Dolby Atmos, защита по стандарту IP68 и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162 х 77,3 х 8 мм, вес — 213 гр. Используется Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Смартфон получил многоуровневую платформу защиты Samsung Knox и поддержку обновлений системы на протяжении семи лет.

Galaxy S24 FE будет доступен в голубом, графитовом, сером и мятном цветах корпуса. Цена стартует с отметки $650, мировые продажи начнутся с 3 октября.