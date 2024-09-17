Final Fantasy XVI вышла на ПК

Компания Square Enix выпустила ПК-версию ролевого экшена Final Fantasy XVI. Игра доступна для покупки в Steam и Epic Games Store. Компьютерная версия защищена антипиратской системой Denuvo, дополнительно предусмотрена полная поддержка контроллеров Xbox и PlayStation.

Действие экшена происходит в фантастическом мире Валистея. Игра рассказывает о приключениях Клайва Росфилда, который стремится отомстить темному айкону Ифриту, который оставляет после себя одни лишь разрушения.

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Пока что недостаточно обзоров для формирования рейтинга, но абсолютное большинство их — положительные. Средняя оценка Final Fantasy XVI на Metacritic составила 87 баллов из 100 по версии журналистов и 8 баллов из 10 по мнению пользователей сайта. На OpenCritic у игры 88 баллов из 100.

Цена стандартного издания составляет $ 50, а расширенного со всеми DLC — $70.

Премьера Final Fantasy XVI на PlayStation 5 состоялась прошлым летом. Игра получила четыре номинации на The Game Awards 2023. Она победила в категории «Лучший саундтрек».