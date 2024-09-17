spot_img
17 сентября, 2024
ДомойТелекомСобытияBestcomp Group примет участие в крупнейшей выставке технологий и стартапов GITEX GLOBAL!

Bestcomp Group примет участие в крупнейшей выставке технологий и стартапов GITEX GLOBAL!

GITEX GLOBAL

Одна из ведущих компаний системной интеграции страны Bestcomp Group примет участие в работе выставки GITEX GLOBAL, которая пройдет с 14 по 18 октября в Дубае (ОАЭ). В этом году основная тема выставки затронет вопросы формирования будущей экономики с учетом развития искусственного интеллекта. Крупнейшее в мире шоу, которое создает тренды в цифровой экономике и технологическом ландшафте, свяжет участников выставки с лидерами отрасли из крупных технологических компаний, правительств, инновационных стартапов, инвесторов и корпоративных заказчиков. Более 6000 экспонентов расположатся в 30 залов, а в рамках конференции проходящей в дни выставки выступят более 1400 спикеров из 180 стран мира.

Bestcomp Group

Учитывая эти моменты, сложно переоценить участие компании из Азербайджана в столь масштабном мероприятии. Bestcomp Group приглашает гостей GITEX GLOBAL посетить стенд № H12 — D36, чтобы обсудить новейшие технологии и наладить прочные партнерские отношения!

Предыдущая статья
Анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин» выйдет 11 февраля 2025 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,007ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»