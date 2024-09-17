Ларри Эллисон: внедрение ИИ будет способствовать «наилучшему поведению граждан»

Один из основателей и председатель совета директоров компании Oracle, Ларри Эллисон (Larry Ellison), во время беседы с инвесторами высказался на тему реализации глобальной системы наблюдения за людьми на базе искусственного интеллекта. По его мнению, это должно улучшить ситуацию в обществе.

Эллисон считает, что внедрение ИИ откроет новую эру наблюдения, что будет способствовать «наилучшему поведению граждан». В будущем искусственный интеллект будет использоваться для постоянного анализа масштабных систем видеонаблюдения, включающих уличные камеры, нательные камеры полицейских, камеры дверных звонков и камеры на приборных панелях автомобилей.

«Мы будем под надзором. Каждый полицейский будет находиться под постоянным надзором, и если возникнет проблема, ИИ сообщит о ней и передаст информацию соответствующему лицу. Граждане будут вести себя наилучшим образом, потому что мы будем под постоянным наблюдением с оповещением, если что-то происходит», — заявил Эллисон. Кроме того, добавил он, беспилотные автомобили заменят полицейские машины во время погони за преступниками.

Ларри Эллисон, один богатейших людей, занимает третью позицию рейтинга самых богатых людей планеты по версии Forbes. Его состояние на данное время оценивается в $203,7 млрд. На первом месте – глава SpaceX и Tesla Илон Маск, на третьем — основатель Amazon Джефф Безос.