Epic Games Store бесплатно отдает TOEM и The Last Stand: Aftermath

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: черно-белое приключение TOEM: A Photo Adventure и зомби-шутер в жанре roguelite The Last Stand: Aftermath. Обе игры получили крайне положительные обзоры игроков в Steam. Предложение действует до 26 сентября 20:00 по бакинскому времени.

TOEM: A Photo Adventure — игра, разработанная шведской студией Something We Made и выпущенная в 2021 году. Нужно общаться с причудливыми персонажами и помогать решать их проблемы, используя фотоаппарат.

The Last Stand: Aftermath – это игра также 2021 года, разработчиком выступает студия Con Artist Games. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, охваченном зомби-эпидемией. Игроки управляют выжившими, которые вынуждены покинуть безопасное убежище, чтобы добывать ресурсы и исследовать разрушенные территории.



На следующей неделе Epic Games Store предложит бесплатно приключение The Spirit and the Mouse.