QNAP представляет QVR Recording Vault Beta — решение для активного резервного копирования без необходимости лицензирования для записей видеонаблюдения

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила QVR Recording Vault Beta. Это решение для активного резервного копирования без необходимости лицензирования, разработанное для систем видеонаблюдения QNAP QVR. QVR Recording Vault фокусируется на задачах резервного копирования, что делает его идеальным инструментом для долгосрочного архивирования вне офиса и централизованного управления большими объемами записей с нескольких серверов видеонаблюдения конечных точек, обеспечивая при этом легкий доступ, извлечение и просмотр отснятого материала.

Развернув высокопроизводительный QNAP NAS в качестве сервера резервного копирования для QVR Recording Vault в главном офисе, компании могут включить QVR Recording Vault для автоматического резервного копирования записей с конечных серверов записи QVR Pro и QVR Elite без изменения существующей инфраструктуры системы наблюдения. Также решение не имеет ограничений на количество подключенных конечных устройств. Резервные файлы в QVR Recording Vault сохраняют метаданные, что позволяет администраторам напрямую искать, воспроизводить и просматривать отснятый материал с помощью клиентского программного обеспечения на настольных компьютерах или мобильных устройствах, предлагая гибкий и простой в управлении процесс резервного копирования записей видеонаблюдения.

«С QVR Recording Vault компании могут более гибко распределять ресурсы видеонаблюдения между главным офисом и удаленными объектами. Традиционные решения для резервного копирования требуют трудоемкой настройки для каждого отдельного сервера конечной точки, что может повлиять на эффективность записи и производительность системы. QVR Recording Vault позволяет серверам резервного копирования записи и серверам видеонаблюдения работать независимо, что значительно повышает эффективность резервного копирования и обеспечивает надежную работу крупномасштабных систем видеонаблюдения, — сказал Лоуренс Ши (Lawrence Shih), менеджер по продуктам QNAP. — Программа бета-тестирования QVR Recording Vault уже открыта. Мы приглашаем всех пользователей QNAP QVR Pro и QVR Elite, а также компании, находящиеся в поиске долгосрочных решений для резервного копирования видеонаблюдения, принять участие и стать первыми, кто испытает эти передовые новые функции».

Основные характеристики QVR Recording Vault:

Выделенное пространство для резервного копирования: предприятия могут эффективно распределять ресурсы хранилища NAS между головным офисом и конечными точками, используя QVR Recording Vault для централизованного резервного копирования, чтобы снизить нагрузку на хранилище на серверах записи конечных точек.

предприятия могут эффективно распределять ресурсы хранилища NAS между головным офисом и конечными точками, используя QVR Recording Vault для централизованного резервного копирования, чтобы снизить нагрузку на хранилище на серверах записи конечных точек. Нет необходимости в приобретении лицензии: нет абонентской платы или ограничений на количество подключенных серверов записи конечных точек.

нет абонентской платы или ограничений на количество подключенных серверов записи конечных точек. Расширенный период хранения: настройте период хранения записей по мере необходимости для удовлетворения долгосрочных требований к резервному копированию вне офиса.

настройте период хранения записей по мере необходимости для удовлетворения долгосрочных требований к резервному копированию вне офиса. Бесперебойное развертывание: интегрируйте выделенный NAS для резервного копирования записей в существующие среды видеонаблюдения без изменения существующей архитектуры системы (включая серверы, камеры и кабели).

интегрируйте выделенный NAS для резервного копирования записей в существующие среды видеонаблюдения без изменения существующей архитектуры системы (включая серверы, камеры и кабели). Удобный для пользователя интуитивно понятный интерфейс: легко настраивайте и отслеживайте состояние, частоту, период хранения и использование дискового пространства заданиями резервного копирования.

легко настраивайте и отслеживайте состояние, частоту, период хранения и использование дискового пространства заданиями резервного копирования. Гибкие настройки резервного копирования: максимизируйте эффективность хранения, настраивая условия резервного копирования записей для каждой камеры, включая максимальные сроки хранения, емкости резервного копирования, типы резервного копирования (обычные или записи событий) и поддержку перезаписи видеофайлов.

максимизируйте эффективность хранения, настраивая условия резервного копирования записей для каждой камеры, включая максимальные сроки хранения, емкости резервного копирования, типы резервного копирования (обычные или записи событий) и поддержку перезаписи видеофайлов. Поддержка воспроизведения и поиска: резервные копии сохраняют метаданные, что позволяет быстро просматривать, воспроизводить и искать все данные видеонаблюдения с помощью утилиты для настольного компьютера или мобильного приложения QVR Pro Client.

Получить больше информации QVR Recording Vault Beta и подать заявку на участие в программе бета-тестирования можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/software/qvr-recording-vault. Следует отметить, что часть функционала QVR Recording Vault Beta может быть изменена и быть недоступна для ряда продуктов QNAP.