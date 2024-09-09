spot_img
11 сентября, 2024
ДомойAVАкустические системыApple AirPods Pro 2 получили режим слухового аппарата

Apple AirPods Pro 2 получили режим слухового аппарата

Apple AirPods Pro 2

Еще одной новинкой презентации Apple стало новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Устройство получило новые программные функции здоровья, которые появятся в AirPods Pro 2 этой осенью. Заявлена совместимость для более чем 100 стран мира.

  • Hearing Protection. Функция будет включена по умолчанию на всех режимах работы наушников. Apple AirPods Pro 2 можно носить наушники на концерте или в цеху — слишком громкое окружение не повредит слуху;
  • Hearing Test. Пятиминутная проверка слуха, которую можно запустить с iPhone. Apple утверждает, что их тест соответствует клиническим стандартам. Результаты теста хранятся в приложении «Здоровье», при этом их данными можно поделиться с лечащим врачом;
  • Hearing Aid. Режим слухового аппарата по результатам проведенного тестирования настроит звучание определенных диапазонов частот.

Apple отмечает, что ожидает получить сертификацию медицинских регуляторов, включая американское управление FDA.

Предыдущая статья
Представлены iPhone 16 и iPhone 16 Plus в переработанном дизайне и с чипом A18
Следующая статья
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — лучшие iPhone в истории Apple
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,010ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»