Apple AirPods Pro 2 получили режим слухового аппарата

Еще одной новинкой презентации Apple стало новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Устройство получило новые программные функции здоровья, которые появятся в AirPods Pro 2 этой осенью. Заявлена совместимость для более чем 100 стран мира.

Hearing Protection . Функция будет включена по умолчанию на всех режимах работы наушников. Apple AirPods Pro 2 можно носить наушники на концерте или в цеху — слишком громкое окружение не повредит слуху;

. Функция будет включена по умолчанию на всех режимах работы наушников. Apple AirPods Pro 2 можно носить наушники на концерте или в цеху — слишком громкое окружение не повредит слуху; Hearing Test . Пятиминутная проверка слуха, которую можно запустить с iPhone. Apple утверждает, что их тест соответствует клиническим стандартам. Результаты теста хранятся в приложении «Здоровье», при этом их данными можно поделиться с лечащим врачом;

. Пятиминутная проверка слуха, которую можно запустить с iPhone. Apple утверждает, что их тест соответствует клиническим стандартам. Результаты теста хранятся в приложении «Здоровье», при этом их данными можно поделиться с лечащим врачом; Hearing Aid. Режим слухового аппарата по результатам проведенного тестирования настроит звучание определенных диапазонов частот.

Apple отмечает, что ожидает получить сертификацию медицинских регуляторов, включая американское управление FDA.