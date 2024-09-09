iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — лучшие iPhone в истории Apple

Компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Новинки также, как и iPhone 16 и iPhone 16 Plus, получили новую кнопку Camera Control, но в этих моделях с ее помощью можно распознавать объекты и животных, делать быстрые заметки и т.д. Camera Control совмещает аппаратное и программное решения, а также тактильную отдачу. Нажатие запускает камеру, а долгое удержание активирует видеозапись. Кроме того, при помощи этой кнопки можно быстро менять настройки фото и видео.

iPhone 16 Pro получил 6,3” дисплей, а диагональ экрана iPhone 16 Pro Max выросла до 6,9”. Частота обновления экранов составляет 120 Hz.

Рамки вокруг экранов стали еще тоньше, а матрицы защищены усиленным стеклом Ceramic Shield. Титановый корпус смартфонов надежно защищен от царапин и других повреждений. Также в линейке появился новый цвет Desert Titanium, который пришел на смену Blue Titanium. Варианты Black Titanium, White Titanium и Natural Titanium остались.

iPhone 16 Pro базируется на 3-нм однокристальной системе Apple A18 Pro. Этот чип получил 16-ядерный нейронный процессор (NPU), который используется специально для работы Apple Intelligence и обеспечивает до 35 TOPS. GPU потребляет на 35% меньше энергии, чем у предшественника, но при этом на 20% быстрее, чем в прошлом поколении. Apple Intelligence работает заметно быстрее на новых смартфонах, при этом чип в целом более совершенный, чем Apple A18 по разным параметрам. Внутри смартфонов используется новая архитектура охлаждения, которая улучшает рассеивание тепла. Выросла и емкость аккумуляторов.

Большое внимание на презентации iPhone 16 было уделено Apple Intelligence и улучшенной работе Siri, которая понимает больше запросов и соответствующим образом отвечает пользователям. Но большая часть новых функций будет доступна с последующими обновлениями, которые впервые появятся в iOS 18.1 в октябре.

Главным отличием iPhone 16 Pro стала система камер, которая включает три модуля вместо двух. Основной 48 Мр датчик Fusion Camera в 2 раза быстрее делает снимки в формате ProRAW. Кроме того, появилась новая 48 Мр ультраширокоугольная камера. Телефотокамера сохранила разрешение 12 Мр, но получила 5-кратный зум как в iPhone 16 Pro, так и в iPhone 16 Pro Max. В камере добавили новые фильтры, которые отображаются в реальном времени на экране еще до того, как вы сделаете фото, и режим Cinematic Slow Motion. Можно выбирать скорость воспроизведения записанного видео с частотой 120 кадров в секунду, понижая частоту, а также записывать видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду в HDR. Много внимания было уделено записи звука во время видеозаписи. Заявлены микрофоны студийного качества и широкие возможности редактирования звука.

Также заявлена более быстрая зарядка Magsafe, мощность которой не была указана во время презентации.

Цена iPhone 16 Pro стартует от 999 долларов за модель с 128 Gb встроенной памяти, а модель iPhone 16 Pro Max с 256 Gb встроенной памяти оценена в 1199 долларов. Продажи новинок начнутся 20 сентября.