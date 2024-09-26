Повышение безопасности на 50%, экономия до $843 на одном MacBook: как работает Apple для бизнеса

Правильно выбранная техника для корпоративного использования – это и эффективность, и производительность работы, и безопасность данных, и мотивация сотрудников.

Еще несколько лет назад один из директоров Apple Джереми Батчер сообщал, что 100% представителей списка Fortune 500 пользуются продуктами именно их бренда. А в прошлом году профильное издание Computer World обнародовало информацию: 76% крупных компаний используют больше устройств Apple.

В партнерском материале разбираемся, за что так любят технику Apple и что именно MacBook может дать бизнесу.

Начальная цена vs общая стоимость владения

Цена – один из ключевых факторов в принятии решения о закупке техники. Однако стоимость устройств на самом деле составляет менее половины от совокупной стоимости владения ими. Поэтому важно смотреть дальше начальной цены и учитывать общую стоимость владения (total cost of ownership). TCO содержит как начальные расходы, так и расходы, связанные с обслуживанием и поддержкой в течение всего срока службы продукта. Этот показатель у Mac значительно ниже, чем у PC.

Отчет Forrester Consulting показал, что за три года эксплуатации одного MacBook бизнес экономит примерно $843 благодаря более низким затратам на развертывание, техническую поддержку, ПО, управление и многое другое.

Кстати, то же исследование выявило, что выбор компьютеров Apple обеспечивает увеличение рентабельности инвестиций (ROI) до 336%.

Высокая управляемость с минимумом персонала

Экосистема Apple позволяет работать с любыми бизнес-задачами эффективнее, чем на PC. Благодаря интуитивно понятной, простой и удобной macOS макбуки по многим показателям значительно опережают своих конкурентов.

Не менее существенный плюс – высокая управляемость техническим парком при минимальном количестве привлеченного персонала. Новые устройства можно легко интегрировать в уже работающую экосистему: удаленно развертывать, настраивать их и управлять ими. Даже для технической поддержки большого количества устройств не нужен значительный штат сотрудников. Это доказывает опыт IBM.

В 2015 году в IBM стартовала специальная программа: работники могли выбирать платформу для работы. Довольно быстро количество макбуков в техническом парке компании увеличилось с 30 тыс. до 100 тыс. Среди их пользователей только 5% нуждались в технической поддержке, тогда как среди тех, кто выбрал PC, этот показатель достиг 40%. В компании подсчитали, что благодаря переходу на Mac удалось сэкономить до $543 на каждом устройстве. В том числе и благодаря сокращению штата техподдержки. Оказалось, что один специалист мог легко оказывать техподдержку 5,4 тыс. пользователей на Mac. А в случае использования PC для такого же количества устройств требовалось 22 человека.

Безопасность без компромиссов

Аналитики считают, что к 2025 году ежегодный ущерб мировому бизнесу от киберпреступлений возрастет до $10,5 трлн. Так что защита данных становится одной из приоритетных задач для компаний.

Apple исповедует строгий подход к безопасности. Аппаратное шифрование, безопасная загрузка, регулярные обновления ПО – все ради сохранения конфиденциальных данных. А еще пользователи Mac реже сталкиваются с вирусами и шпионскими программами.

Уже упомянутое исследование Forrester показало снижение на 50% риска утечки данных на каждый развернутый Mac в бизнес-среде. «За три года у нас не было никаких инцидентов с вредоносным ПО – с тех пор как мы полностью перешли на Mac», – цитируют в отчете руководителя IT-отдела финансовой компании.

Статус компании и мотивация сотрудников

Оснащение сотрудников устройствами Apple поможет создать сильный имидж для компании. Это в конечном итоге повлияет и на требовательных клиентов, и на потенциальных сотрудников, которые будут воспринимать такой бизнес как стабильный и инновационный.

Опрос, проведенный Vanson Bourne, показал, что трое из четырех сотрудников предпочтут именно Mac. Так что это не последний фактор, которым руководствуются специалисты при выборе места работы.

А еще выяснилось, что использование MacBook улучшает коэффициент удержания сотрудников на 20% и увеличивает их производительность на 5%. То есть дает дополнительные 104 часа работы в год.

Что дает чип М (Apple Silicon)

Несмотря на постоянное совершенствование и увеличение производительности компьютеров Apple, лэптопы с чипами М-серии остаются стабильно популярными среди бизнес пользователей. И это неудивительно. Они мощнее большинства конкурентов и демонстрируют лучшее соотношение цена-качество, что позволяет компаниям повышать уровень технического обеспечения, не увеличивая бюджеты.

Благодаря данным чипам на MacBook можно легко запускать «ресурсоемкие» для обычных процессоров приложения. Так что он подойдет тем отраслям, где мощность компьютера чрезвычайно важна. А значит, для большинства работников его возможностей хватит с большим запасом.

Еще одно существенное преимущество – энергоэффективность, а как результат – высокая автономность устройств. Так, MacBook с чипами «М» может работать до 20 часов на одном заряде батареи.

Бесплатный сервис Apple Business Manager

Apple Business Manager – это специальный веб-портал, который обеспечивает быстрое и оптимизированное развертывание, настройку и управление устройствами Apple. Apple Business Manager подходит для любого бизнеса и помогает легко добавлять устройства в существующую инфраструктуру компании – будь то с одним девайсом или с тысячами.

Особенно полезен ABM будет для предприятий с большим количеством компьютеров. Чтобы настроить их вручную, IT-специалистам потребуется много времени. Apple позволяет сделать все максимально быстро и к тому же удаленно. В частности, предлагает упрощенную автоматическую регистрацию. Важный нюанс: владельцем устройств при этом является компания, а не сотрудники.

Также Apple Business Manager упрощает создание уникальных управляемых Apple ID для каждого пользователя, когда это необходимо сделать массово. А еще облегчает покупку программ, приложений и книг в большом количестве.

Apple Business Manager с решениями MDM (Mobile Device Management) позволяет полностью контролировать и защищать корпоративные устройства, а значит и все данные компании.

Почему Jamf — лучший MDM для устройств Apple

Jamf — компания по разработке программного обеспечения и услуг. Основанная в 2002 году, она является лидером в области MDM (Mobile Device Management) с десятками тысяч корпоративных клиентов по всему миру, которые выбирают Apple для своего бизнеса.

Решения Apple Business Manager и Jamf помогают удаленно подключать устройства Apple и управлять ими в соответствии с требованиями компании. Достаточно нескольких кликов, чтобы интегрировать все девайсы в корпоративную среду и развернуть целый технопарк. И благодаря технологии Zero-touch Deployment сделать это полностью удаленно.

Среди других преимуществ Jamf:

поддержка с первого дня;

защита данных и безопасность устройства в соответствии с международными стандартами;

управление жизненным циклом приложений;

интеграция с существующей инфраструктурой и сторонними сервисами.

Все это делает Jamf одной из лучших платформ управления устройствами для бизнеса.

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Официальным эксклюзивным дистрибьютором Apple в Азербайджане является компания ASBIS.

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