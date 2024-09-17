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17 сентября, 2024
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Анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин» выйдет 11 февраля 2025 года

Ведьмак

Анимационный фильм The Witcher: Sirens of the Deep («Ведьмак: Сирены глубин») от Netflix выйдет 11 февраля 2025 года. Об этом сообщают источники портала Redanian Intelligence. Фильм будет длиться 1 час 29 минут.

Анонс The Witcher: Sirens of the Deep состоялся на ноябрьском онлайн-фестивале Geeked Week 2023 и выход ленты планировался до конца 2024 года.

Анимационный фильм основан на рассказе Анджея Сапковского «Немного жертвенности», а его действие разворачивается между пятым и шестым эпизодами первого сезона «Ведьмака» от Netflix. Геральта озвучил Даг Кокл (Doug Cockle), его голосом говорит персонаж в англоязычной версии игр The Witcher от CD Projekt Red.

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