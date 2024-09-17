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17 сентября, 2024
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Apple выпустила стабильную версию macOS Sequoia с удаленным управлением iPhone

macOS Sequoia

Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Sequoia для компьютеров Mac. Она получила несколько новых функций, но ИИ-пакет Apple Intelligence в текущий релиз не вошел.

Наиболее заметным нововведением стало появление функции отображения экрана iPhone на Mac. С ее помощью пользователь может удаленно взаимодействовать со своим смартфоном через компьютер. Поддерживается ввод текста, перемещение объектов с помощью мыши, запуск приложений, включая те, что не установлены на Mac, но есть на iPhone. Уведомления со смартфона дублируются на компьютер, а в будущем появится возможность быстрого перемещения файлов между устройствами.

Кроме того, в macOS появилось автоматически настраиваемая сетка размещения открытых окон на экране для одновременной работы с несколькими приложениями. Во время видеозвонков теперь можно заменить фон на любую картинку. В Safari добавили обновленный режим чтения с поддержкой отображения структуры и выведением краткого резюме на основе содержания просматриваемых страниц. Позже в ОС появятся приложение «Пароли» и обновленный клиент iMessage.

ИИ-функции Apple Intelligence появятся в macOS Sequoia этой осенью. Функции будут поддерживаются только на компьютерах Mac с чипами Apple M1 и новее.

Установить macOS Sequoia можно на MacBook Pro (2018), Mac mini (2018), iMac (2019), Mac Pro (2019), MacBook Air (2020), iMac Pro и iMac Studio, а также более поздних версий указанных серий.

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