HBO Max выпустила финальный трейлер второго сезона сериала по The Last of Us, который стартует 13 апреля. В нем будет семь эпизодов, действие которых развернется спустя пять лет после первой части. Второй сезон затронет некоторые события игры The Last of Us Part II.



Главные роли исполняют Белла Рэмзи (Элли), Кейтлин Дивер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина) и Педро Паскаль (Джоэл). Ожидается, что второй сезон не станет последним для сериала. Отметим, что первый сезон получил высокие оценки от критиков и зрителей.