HBO Max выпустила финальный трейлер второго сезона сериала по The Last of Us, который стартует 13 апреля. В нем будет семь эпизодов, действие которых развернется спустя пять лет после первой части. Второй сезон затронет некоторые события игры The Last of Us Part II.

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Главные роли исполняют Белла Рэмзи (Элли), Кейтлин Дивер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина) и Педро Паскаль (Джоэл). Ожидается, что второй сезон не станет последним для сериала. Отметим, что первый сезон получил высокие оценки от критиков и зрителей.