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5 сентября, 2024
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Acer Nitro XV240 F6 стал первым в мире игровым монитором с частотой 600 Hz

Acer Nitro XV240 F6

На IFA 2024 в Берлине компания Acer представила первый в мире игровой монитор Nitro XV240 F6 с частотой обновления 600 Hz. Прежде дисплеи предлагали частоту 500 и 520 Hz.

Пока что новостей о том, что кто-то из производителей выпустил такую панель не было, так что вполне возможно, что новинка Acer может опираться на 500-герцевую панель, а 600 Hz получаются посредством разгона матрицы.

Acer Nitro XV240 F6 оснащен 24,1-дюймовым дисплеем TN+film. Его разрешение составляет 1920×1080 пикселей, максимальная яркость 400 нит и время отклика 0,1 мс G2G. Поддерживаются 8-битная глубина цвета и технология AMD FreeSync Premium, экран монитора имеет углы обзора 170 и 160 градусов по горизонтали/вертикали, а также охват 95% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор может работать на частоте до 240 Hz с подключением посредством HDMI и до 600 Hz при использовании DisplayPort 1.4. Есть два встроенных динамика мощностью по 2 Вт и подставка с широкими возможностями регулировки.

Цена Acer Nitro XV240 F6 составляет $599. В продаже в США и Европе монитор появится в первом квартале 2025 года, в Китае ожидаются в четвертом квартале 2024 года.

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