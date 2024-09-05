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5 сентября, 2024
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MSI представил мини-ПК размером с ладонь с пассивным охлаждением

MSI MS-C918S

В ассортименте компании MSI появился новый мини-ПК с пассивным охлаждением, ориентированный на промышленных пользователей. Компактный компьютер MS-C918S легко помещается на ладони, при этом по производительности и возможностям подключения не уступает некоторым гораздо более крупным аналогам. Пассивное охлаждение, реализованное в виде крупных радиаторов на верхней части устройства, обещает бесшумную эксплуатацию и повышенную защиту от пыли.

MSI MS-C918S

Основой аппаратной платформы MSI MS-C918S стал четырехъядерный процессор Intel N100 с максимальной тактовой частотой 3,4 GHz, TDP которого составляет всего 6 Вт. Объем оперативной памяти LPDDR5-4800 составляет 4 Gb, емкость eMMC-накопителя — 128 Gb (можно использовать карту памяти).

Устройство предлагает один выход HDMI 2.0b, три USB Type-A, опционально — DisplayPort или еще один HDMI для одновременного подключения двух 4K-дисплеев. Есть поддержка WiFi 6E и Bluetooth 5.2. Габариты мини-ПК составляют 80 x 80 x 48 мм.

Информация о цене и доступности MSI MS-C918S пока отсутствует.

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