Qualcomm представил восьмиядерные SoC Snapdragon X Plus для доступных ноутбуков с Copilot+

На IFA 2024 компания Qualcomm представила новые платформы линейки Snapdragon X, предназначенные для недорогих ноутбуков экосистемы Copilot+. Первые ноутбуки с процессорами Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus появились в июне, но их цена начиналась от $900. Новые процессоры Snapdragon X Plus нацелены на устройства от $700.

Было анонсировано три модели: Snapdragon X Plus X1P-66-100, X1P-46-100 и X1P-42-100. Первая модель имеет 10-ядерный CPU и отличается от X1P-64-100 лишь частотами, а вторые две — это восьмиядерные модели, выполненные по 4-нм техпроцессу. Qualcomm уменьшила объем кэша с 42 до 30 Mb и использовала менее производительный графический процессор с показателем 1,7 вместо 3,8 TOPS. Как и старшие Snapdragon X Elite, новые восьмиядерные чипы Snapdragon X Plus оснащены встроенным ИИ-движком (NPU) с производительностью 45 TOPS.

Новые процессоры поддерживают 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Bluetooth LE, до 64 Gb восьмиканальной ОЗУ LPDDR5X-8488, кодирование/декодирование AV1 и возможность одновременного подключения трех мониторов 4K @ 60 Гц (два с HDR).