«Вместе с партнерами мы стараемся сделать цифровой мир лучше для наших клиентов в Азербайджане»

Летом этого года компании BAKOTECH и R.I.S.K. организовали для своих заказчиков посещение Центра взаимодействия с клиентами F5 Networks (Customer Engagement Center — CEC), расположенного в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Участники этого визита провели время в общении с представителями транснациональной корпорации за обсуждением текущего состояния и будущего кибербезопасности и мира приложений, а также роли, которую F5 Networks сегодня играет в сфере безопасной доставки приложений. О том, какие возможности и перспективы открывает столь тесное знакомство азербайджанских компаний с решениями F5 Networks и о том, что значит укрепление партнерских отношений в вопросах реализации новых проектов в нашей стране, в интервью Infocity рассказывает менеджер по разработке решений F5 Networks Бартоломью Анспергер (Bartlomiej Anszperger).

— Можете рассказать нам о целях визита представителей азербайджанских компаний в штаб-квартиру F5 Networks?

— Основными целями визита делегации из Азербайджана в штаб-квартиру F5 Networks в Сиэтле стало знакомство с нашей командой и демонстрация решений компании в сфере кибербезопасности. F5 Networks предложила гостям различные возможности взаимодействия с инженерами, включая презентации ряда заинтересованных сторон. Кроме того, были предоставлены развернутый обзор возможностей F5 Networks, направления развития компании и процессов разработки решений. И такие визиты планируется организовывать на регулярной основе.

— Что вы можете сказать об организаторах данной инициативы?

— Поддержание здоровой экосистемы партнеров имеет решающее значение. F5 Networks следует цели, направленной на построение долгосрочного стратегического партнерства, которое было бы взаимовыгодным. И мы достигаем этой цели, сохраняя прочные отношения с нашими существующими партнерами и привлекая новых, помогая им успешно ориентироваться в сферах использования наших продуктов и путях выхода на рынок. Мы очень рады сотрудничать в Азербайджане с компаниями BAKOTECH и R.I.S.K., ценим их поддержку и вместе стараемся сделать цифровой мир безопаснее для наших клиентов. Особенно приятно, что компания R.I.S.K. предоставляет комплексные решения с помощью своих опытных инженеров и ресурсов. Благодарим их за внимание к развитию знаний в области кибербезопасности в вашей стране.

— Насколько перспективным выглядит рынок Азербайджана для вашей компании?

— Стратегия F5 Networks как лидера в области доставки и обеспечения безопасности мультиоблачных приложений основана на убеждении, что в цифровую эпоху приложения являются наиболее ценными активами любой организации. Приложения лежат в основе всех цифровых впечатлений пользователей, а когда они безопасны и доступны, то полностью раскрывают ценность и потенциал компании. Но как только приложения становятся более важными для нашей полноценной жизни в Сети, их также становится сложнее защищать. Я уверен, что и азербайджанские компании все чаще начинают сталкиваться с подобными вызовами. F5 Networks в сотрудничестве со своими партнерами позволяет клиентам, которыми являются крупнейшие в мире предприятия, поставщики услуг, финансовые и образовательные учреждения, государственные структуры и потребительские бренды, создавать, защищать и эксплуатировать приложения, обеспечивая исключительный цифровой опыт.

— Что вы ожидаете в плане экспертизы от ваших партнеров в Азербайджане?

— F5 Networks — организация, ориентированная, в первую очередь, на канальные продажи. Соответствующая программа была создана для того, чтобы помогать всем партнерам развивать и расширять свою практику, создавать большую ценность для бизнеса своих клиентов. Программа включает интерактивные семинары, тренинги, инструменты и постоянную поддержку, позволяющие им удовлетворять потребности клиентов сейчас и в будущем, повышая собственный уровень экспертных знаний.

— В каких сферах в настоящее время востребованы решения F5 Networks в нашей стране?

— Наши клиенты и их конечные пользователи ожидают многого от организаций, с которыми они взаимодействуют: персонализированный опыт и безопасные транзакции, а также приложения, которые работают быстро, надежно и всегда доступны. Но удовлетворение этими требованиями может быть сложной задачей в сегодняшнем быстро меняющемся ландшафте. Тем не менее, в самых разных отраслях, в которых мы совместно с нашими партнерами реализуем проекты в Азербайджане, клиенты описывают свои проблемы с поразительным сходством.

Только с простыми и эффективными инструментами защиты, масштабирования, оптимизации и управления всеми приложениями, независимо от того, где они развернуты, компании смогут добиться процветания в сегодняшнем многооблачном мире.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений F5 Networks.

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