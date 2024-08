Названа дата осенней презентации Apple

Инсайдер под ником Majin Bu сообщил дату проведения осенней презентации Apple. «По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, новое мероприятие Apple, на котором будет представлен iPhone 16, состоится 10 сентября 2024 года», — написал Majin Bu. Он также опубликовал скриншот приглашения, которое в скором времени будет разослано журналистам.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024