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20 августа, 2024
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Названа дата осенней презентации Apple

Apple iPhone 16

Инсайдер под ником Majin Bu сообщил дату проведения осенней презентации Apple. «По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, новое мероприятие Apple, на котором будет представлен iPhone 16, состоится 10 сентября 2024 года», — написал Majin Bu. Он также опубликовал скриншот приглашения, которое в скором времени будет разослано журналистам.

Слоган ивента «Ready. Set. Capture» говорит о том, что акцент будет сделан на возможностях съемки серии iPhone 16, которая, как известно, получит совершенно новую кнопку Capture, ответственную за работу камеры.

Журналист Bloomberg Марк Гурман говорит, что от серии iPhone 16 не стоит ждать многого, крупные изменения компания приберегла для 2025 года (iPhone 17). В новую серию войдут четыре модели разных размеров экрана: iPhone 16 (6,1″), iPhone 16 Plus (6,7″), iPhone 16 Pro (6,3″), iPhone 16 Pro Max (6,9″). Обе модели iPhone 16 Pro впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 Мп. Все версии получат новый процессор A18, аккумулятор большей емкости и новые расцветки. Накануне Majin Bu сообщил, что iPhone 16 Pro будет выпущен в новом цвете под названием Desert Titanium.

Также будут представлены и другие устройства, включая Apple Watch нового поколения и сразу две модели Airpods 4. Новые наушники будут доступны в двух вариантах. Модель среднего уровня получит активное шумоподавление, тогда как базовая версия останется без этой функции.

Еще одной ключевой темой презентации станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.

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