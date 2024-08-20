При поддержке Bakcell был организован летний лагерь для детей шехидов

При главной спонсорской поддержке компании Bakcell и организации Фонда «YAŞAT» был организован летний лагерь «Ənənə» для детей шехидов. Около 50 детей шехидов приняли участие в мероприятии, состоявшемся на территории Национального фестиваля пастбищ в Гейгельском районе.

Лагерь, посвящённый теме военного патриотизма и национальных традиций, продлился пять дней (с 13 по 18 августа). В рамках мероприятия прошли конкурсы по проведению древних национальных игр, различные тренинги и интерактивные игры с участием молодежи.

Особый интерес участников вызвал учебно-тренировочный лагерь под названием «Современные навыки и инновации». На тренинге сотрудник Bakcell Руфат Гулиев рассказал о профессиях будущего, наиболее востребованных навыках, а также о роли технологий и инноваций в приобретении этих навыков. Кроме того, была представлена информация об инновационных услугах, высоких технологиях и продуктах с поддержкой искусственного интеллекта компании Bakcell.

Следует отметить, что забота и внимание по отношению к членам семей шехидов и ветеранов являются одним из основных направлений программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell. Компания планирует продолжать оказывать поддержку и расширять инициативы в этом направлении.