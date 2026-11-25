Теперь клиенты Birbank могут получать банковские выписки непосредственно в мобильном приложении, без обращения в банк. Документ предоставляется в формате PDF, заверенный банковской цифровой печатью и подписью. Для этого достаточно перейти в «AI-ассистент» приложения Birbank и написать: «Хочу получить выписку».

Кроме того, перейти к функции формирования банковской выписки можно непосредственно из истории операций или меню соответствующей карты. Таким образом, клиентам доступны несколько способов воспользоваться услугой, и каждый может выбрать наиболее удобный для себя.

Процесс оформления выписки максимально прост и удобен. Сначала клиент выбирает счёт, по которому необходимо получить документ, а затем указывает нужный период: 1, 3, 6, 12 или 36 месяцев. Также предусмотрена возможность задать произвольный диапазон дат. Это позволяет сформировать выписку именно за тот период, который необходим клиенту.

При формировании документа можно выбрать, какие операции должны быть в нём отражены: только поступления, только расходы или все операции. После выбора языка документа выписка формируется в формате PDF и заверяется цифровой печатью и подписью банка.

Весь процесс занимает всего несколько минут. Готовая выписка, а также переписка по запросу сохраняются в архиве чата Birbank в течение 7 дней, благодаря чему клиент может повторно обратиться к документу при необходимости.

Услуга получения цифровой выписки предоставляется совершенно бесплатно. С момента её внедрения количество клиентов, воспользовавшихся цифровыми выписками в Birbank, увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим периодом. Этот показатель свидетельствует о растущем интересе клиентов к самостоятельному управлению банковскими услугами через цифровые каналы.

Эта инновация, ставшая первой в финансовом секторе, является ещё одним важным шагом Birbank в развитии сервисов, позволяющих клиентам самостоятельно управлять банковскими услугами. Теперь наряду с повседневными банковскими операциями клиенты могут самостоятельно получать необходимые банковские документы прямо в приложении, что делает цифровые услуги ещё более доступными.