Epic Game Store бесплатно отдает головоломку LumbearJack и шутер Rawmen: Food Fighter Arena

В Epic Game Store можно бесплатно забрать сразу две игры: казуальную головоломку LumbearJack и юмористический шутер Rawmen: Food Fighter Arena. Предложение действует до 8 августа 20:00 по бакинскому времени.

По сюжету LumbearJack медведь по имени Джек использует свои навыки рубки деревьев, чтобы спасти лес от разрушения. «Хватайте топор, спасайте природу — разрубайте и перерабатывайте каждый рукотворный предмет на своем пути и решайте головоломки вместе с очаровательными друзьями-животными!» — говорится в описании игры. В Steam у LumbearJack 96% положительных отзывов.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Особенностью Rawmen: Food Fighter Arena являются стрельба супом и бросание едой в мультяшных декорациях. Всего на карте может находится от 2 до 8 человек.

На следующей неделе Epic Game Store бесплатно отдаст экшен CYGNI, файтинг DNF DUEL, а также комплект с легендой Кондуит для Apex Legends.