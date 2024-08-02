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2 августа, 2024
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Epic Game Store бесплатно отдает головоломку LumbearJack и шутер Rawmen: Food Fighter Arena

Epic Game Store

В Epic Game Store можно бесплатно забрать сразу две игры: казуальную головоломку LumbearJack и юмористический шутер Rawmen: Food Fighter Arena. Предложение действует до 8 августа 20:00 по бакинскому времени.

По сюжету LumbearJack медведь по имени Джек использует свои навыки рубки деревьев, чтобы спасти лес от разрушения. «Хватайте топор, спасайте природу — разрубайте и перерабатывайте каждый рукотворный предмет на своем пути и решайте головоломки вместе с очаровательными друзьями-животными!» — говорится в описании игры. В Steam у LumbearJack 96% положительных отзывов.

Особенностью Rawmen: Food Fighter Arena являются стрельба супом и бросание едой в мультяшных декорациях. Всего на карте может находится от 2 до 8 человек.

На следующей неделе Epic Game Store бесплатно отдаст экшен CYGNI, файтинг DNF DUEL, а также комплект с легендой Кондуит для Apex Legends.

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