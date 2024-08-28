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29 августа, 2024
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Tecno показала Phantom Ultimate 2 – концепт смартфона, складывающийся втрое

Tecno Phantom Ultimate 2

Компания Tecno продемонстрировала концептуальный смартфон Phantom Ultimate 2, который способен складываться втрое. В сложенном виде экран устройства имеет диагональ 6,48 дюйма, а в разложенном это 10-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 2880 × 1620 пикселей и соотношением сторон 4:3.

Tecno Phantom Ultimate 2

Tecno Phantom Ultimate 2 в сложенном состоянии довольно тонкий. В разложенном состоянии его толщина составляет чуть больше 3 мм, в сложенном — 11 мм. Для сравнения Samsung Galaxy Z Fold6, который складывается вдвое, в сложенном состоянии имеет толщину 12,1 мм.

В смартфоне используется самое тонкое в индустрии покрытие батареи из улучшенного титанового волокна — всего 0,25 мм. Пара шарниров помогает уменьшить складки в середине дисплея до минимума. Tecno заявляет, что оба шарнира в Phantom Ultimate 2 выдерживают до 300 тыс. циклов складывания. Еще одной отличительной особенностью устройства является технология TDDI, предусматривающая размещение драйвера дисплея и сенсорного датчика на одном чипе.

У смартфона основная тройная камера с модулями 50 Мп каждый: основной модуль, широкоугольный и телеобъектив. Фронтальная камера спрятана под экран. Другие характеристики производитель не раскрывает.

Судя по фотографиям, разработчики планируют предложить пользователям несколько возможных сценариев использования устройства: как обычный смартфон, 10-дюймовый планшет или ноутбук с сенсорной клавиатурой. Предусмотрен многооконный режим, позволяющий запустить несколько приложений одновременно.

О планах выхода серийной версии Tecno Phantom Ultimate 2 информации пока нет.

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