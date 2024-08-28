Павел Дуров освобожден из-под стражи

Следственный судья Парижа прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции. Процессуальное решение принято для проведения предварительного допроса предпринимателя и дальнейшего возможного предъявления ему обвинения, сообщает телеканал BFMTV.

Сейчас он находится в здании суда в качестве подозреваемого. Окончательное решение суда будет принято до 22:00 по бакинскому времени.

Напомним, что французские силовики задержали Дурова в аэропорту «Ле-Бурже» 24 августа. Сегодня истекал максимальный возможный срок содержания под стражей — 96 часов.

Правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.