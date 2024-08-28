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29 августа, 2024
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Nothing — самый быстрорастущий в мире бренд смартфонов и беспроводных наушников

Nothing

В 2024 году компания Nothing выпустила больше устройств, чем за три предыдущие года с момента выхода первого продукта.

Основатель бренда Карл Пей (Carl Pei) заявил, что Nothing стал самым быстрорастущим в мире брендом смартфонов и беспроводных наушников. На своей страничке в соцсети X он опубликовал данные аналитической компании Canalys.

Смартфоны:

  • Рост на 693% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года;
  • Рост на 246% в годовом исчислении в первой половине 2024 года;
  • Самый быстрорастущий бренд в Великобритании, Японии, Саудовской Аравии и Индии в первой половине 2024 года.

Наушники:

  • Рост на 769% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года;
  • Рост на 331% в годовом исчислении в первой половине 2024 года;
  • Самый быстрорастущий бренд в США, Франции, Испании, Нидерландах и Италии во втором квартале 2024 года.

Вероятно, такой сильный рост связан с запуском бюджетных Nothing Phone (2a), Phone (2a) Plus и CMF Phone 1 со сменными задними панелями.

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