Представлен Motorola Edge 50 Neo: компактный защищенный смартфон с ярким дизайном

Компания Motorola представила в Великобритании смартфон среднего класса Edge 50 Neo. Аппарат получился достаточно компактный, габариты корпуса составляют всего 154,1 х 71,2 х 8,1 мм. Смартфон всего на 1,3 мм длиннее и на 0,8 мм уже, чем представленный недавно Google Pixel 9. Корпус устройства выполнен из пластика, задняя панель из эко-кожи.

Motorola Edge 50 Neo оснащен 10-битной LTPO-панелью pOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2670×1220 пикселей (459 ppi), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации сенсора 300 Hz. Пиковая яркость достигает 3000 нит. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон построен на базе 6-нм процессора MediaTek Dimensity 7300, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Gb, емкость накопителя — 512 Gb. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-700C, 1/1,56″, фазовый автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 13 Мп (1/3,06″, фазовый автофокус) и телеобъектив 10 Мп (1/3,94″, фазовый автофокус, OIS, 3х зум). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (1/3,1″). Все камеры могут снимать видео 2160p@30fps.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4310 мАч с поддержкой 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, A-GPS, NFC, модуль eSIM и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Вес аппарата составляет 171 гр. Есть защита в соответствии со стандартами IP68 и MIL-STD 810H. Ос: Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello. Motorola Edge 50 Neo получил расцветки корпуса от института Pantone: Nautical Blue, Grisaille, Latte и Poinciana. В комплекте со смартфоном идет чехол в цвет корпуса, но зарядного устройства нет.

Motorola Edge 50 Neo уже поступил в продажу в Великобритании по цене 449,99 фунтов (594 доллара). В ближайшее время смартфон выйдет в Китае под названием Moto S50 по цене значительно ниже.