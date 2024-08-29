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29 августа, 2024
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AMD планирует приобрести производителя серверов ZT Systems за $4,9 млрд

AMD

Компания AMD сообщила, что планирует приобрести производителя серверного оборудования ZT Systems. Сумма сделки составит $4,9 млрд., из которых 75% приходится непосредственно на денежные выплаты, а оставшаяся четверть — на акции компании. Завершить приобретение ZT Systems планируется в первой половине следующего года.

AMD стремится расширить свой портфель чипов и оборудования для искусственного интеллекта и составить конкуренцию Nvidia. «Системы искусственного интеллекта — наш стратегический приоритет номер один», — заявила генеральный директор AMD Лиза Су в интервью Reuters.

По словам Су, приобретение ZT Systems позволит AMD ускорить темпы тестирования и выпуска графических процессоров на базе искусственного интеллекта в масштабах, которые требуются таким гигантам облачных вычислений, как Microsoft. «Основной способ ZT Systems приносить пользу компании — это продавать больше графических процессоров», — добавила Су.

AMD планирует отделить свой бизнес по производству серверов и продать его после закрытия сделки, поскольку у нее нет планов конкурировать с такими компаниями, как Super Micro Computer. Но пока AMD не вела переговоров с потенциальными покупателями.

Генеральный директор ZT Systems Фрэнк Чжан присоединится к AMD и будет подчиняться руководителю центра обработки данных Форресту Норроду. На данное время в компании ZT Systems работают около 2,5 тыс. человек, из которых AMD планирует сохранить около 1 тыс. инженеров, что приведет к снижению операционных расходов на $150 млн. в год. В настоящее время годовой доход ZT Systems составляет около $10 млрд., большая его часть приходится на производственное подразделение.

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