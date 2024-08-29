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29 августа, 2024
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Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в сентябре

Sony PS Plus

Компания Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation список бесплатных игр, которые владельцы базового тарифа подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в сентябре.

  • Quidditch Champions (PS4, PS5) – спортивный симулятор по франшизе «Гарри Поттер», посвященный игре в квиддич;
  • MLB The Show 24 (PS4, PS5) – новый спортивный симулятор бейсбола;
  • Little Nightmares II (PS4, PS5) – хоррор-платформер.

Игры станут доступны для пользователей сервиса 3 сентября.

Подборка содержит относительно свежие релизы, но несмотря на это, она была встречена смешанными отзывами. В комментариях на YouTube пользователи жалуются на засилье в подборках спортивных игр и снижение общего качества предложений.

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