Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в сентябре

Компания Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation список бесплатных игр, которые владельцы базового тарифа подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в сентябре.

Quidditch Champions (PS4, PS5) – спортивный симулятор по франшизе «Гарри Поттер», посвященный игре в квиддич;

MLB The Show 24 (PS4, PS5) – новый спортивный симулятор бейсбола;

Little Nightmares II (PS4, PS5) – хоррор-платформер.

Игры станут доступны для пользователей сервиса 3 сентября.

Подборка содержит относительно свежие релизы, но несмотря на это, она была встречена смешанными отзывами. В комментариях на YouTube пользователи жалуются на засилье в подборках спортивных игр и снижение общего качества предложений.