spot_img
21 августа, 2024
ДомойТехнологииГаджетыGoogle прекращает выпуск smart-часов под брендом Fitbit

Google прекращает выпуск smart-часов под брендом Fitbit

Fitbit

Компания Google больше не будет выпускать smart-часы под брендом Fitbit. Бренд продолжит свое существование, но все будущие гаджеты будут выпускаться только в категории фитнесс-трекеров (серии Inspire, Luxe и Charge), а smart-часы ограничатся только линейкой Pixel Watch.

Google приобрел Fitbit в 2021 году. Последними моделями часов были Versa 4 и Sense 2, представленные в 2022 году. Они предлагали меньше функций, чем Pixel Watch, но обладали большей автономностью, работали с устройствами iPhone и Android и были намного дешевле.

Недавно Google одновременно с новой линейкой смартфонов Pixel 9 представила smart-часы Pixel Watch 3, которые используют фирменное программное обеспечение для здоровья и фитнеса Fitbit. Однако продукт позиционируется как собственная наработка Google. Вероятно, с помощью отказа от более доступных моделей часов компания хочет добиться сокращения внутренней конкуренции. По мнению многих экспертов, отказ от бренда Fitbit — «позор для технологической конкуренции».

Многие пользователи Fitbit недовольны тем, что Google теперь скрывает некоторые данные о здоровье за платным доступом и продвигает подписку Premium стоимостью $10 в месяц. Ранее все данные Fitbit были доступны бесплатно после покупки устройства.

Предыдущая статья
Epic Games запустил веб-версию магазина предметов Fortnite
Следующая статья
Netflix выпустил новый тизер аниме-сериала по Tomb Raider
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,014ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»