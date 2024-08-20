Google прекращает выпуск smart-часов под брендом Fitbit

Компания Google больше не будет выпускать smart-часы под брендом Fitbit. Бренд продолжит свое существование, но все будущие гаджеты будут выпускаться только в категории фитнесс-трекеров (серии Inspire, Luxe и Charge), а smart-часы ограничатся только линейкой Pixel Watch.

Google приобрел Fitbit в 2021 году. Последними моделями часов были Versa 4 и Sense 2, представленные в 2022 году. Они предлагали меньше функций, чем Pixel Watch, но обладали большей автономностью, работали с устройствами iPhone и Android и были намного дешевле.

Недавно Google одновременно с новой линейкой смартфонов Pixel 9 представила smart-часы Pixel Watch 3, которые используют фирменное программное обеспечение для здоровья и фитнеса Fitbit. Однако продукт позиционируется как собственная наработка Google. Вероятно, с помощью отказа от более доступных моделей часов компания хочет добиться сокращения внутренней конкуренции. По мнению многих экспертов, отказ от бренда Fitbit — «позор для технологической конкуренции».

Многие пользователи Fitbit недовольны тем, что Google теперь скрывает некоторые данные о здоровье за платным доступом и продвигает подписку Premium стоимостью $10 в месяц. Ранее все данные Fitbit были доступны бесплатно после покупки устройства.