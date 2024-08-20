Epic Games запустил веб-версию магазина предметов Fortnite, который позволяет игрокам приобретать скины и другие внутриигровые предметы в любом месте и в любое время, не заходя в саму игру. Все приобретения будут ждать пользователей при следующем запуске игры.

По возможностям браузерная платформа не отличается от магазина предметов, встроенного в Fortnite. Сайт доступен в настольной и мобильной версиях.

Также игроки могут войти в свою учетную запись Epic Games, чтобы просмотреть баланс V-Bucks и оформить покупки.