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21 августа, 2024
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Epic Games запустил веб-версию магазина предметов Fortnite

Fortnite

Epic Games запустил веб-версию магазина предметов Fortnite, который позволяет игрокам приобретать скины и другие внутриигровые предметы в любом месте и в любое время, не заходя в саму игру. Все приобретения будут ждать пользователей при следующем запуске игры.

По возможностям браузерная платформа не отличается от магазина предметов, встроенного в Fortnite. Сайт доступен в настольной и мобильной версиях.

Также игроки могут войти в свою учетную запись Epic Games, чтобы просмотреть баланс V-Bucks и оформить покупки.

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