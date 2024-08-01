Чистая прибыль Samsung во втором квартале выросла в шесть раз

Компания Samsung Electronics отчиталась за второй квартал 2024 финансового года, который завершился у нее 30 июня.

Выручка за отчетный квартал составила около $53,45 млрд., а операционная прибыль достигла примерно $7,62 млрд. Рост на 23,42% и 1458,2% соответственно относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль увеличилась в шесть раз до $6,96 млрд. Аналитики рассчитывали только на $5,8 млрд. чистой прибыли.

Бизнес компании по выпуску полупроводниковой продукции показал операционную прибыль $4,7 млрд. Рост цен на память в целом сопровождался ростом спроса на микросхемы типа HBM, выручка от реализации которых по сравнению с первым кварталом выросла более чем на 50%.

Расходы на исследования и разработки Samsung по итогам прошлого квартала выросли на 11% до рекордных $5,8 млрд. Компания отмечает, что забастовка сотрудников, которая началась несколько недель назад, на выпуске продукции не сказалась.