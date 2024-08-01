Вышел смартфон средней ценовой категории Motorola Edge 50

Компания Motorola выпустила в Индии новый смартфон среднего уровня Edge 50. Аппарат является базовой моделью линейки Edge 50. Он получил качественный дисплей, емкий аккумулятор, а также прочный корпус с защитой военного стандарта MIL-STD 810H.

Motorola Edge 50 оснащен 6,67-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 1,5K (446 PPI), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1900 нит. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор Snapdragon 7 Gen 1, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR4X объемом 8 Gb и накопителем UFS 2.2 емкостью 256 Gb.

В состав тройной основной камеры входят 50 Мп датчик (Sony LYT-700C, 1/1.56″, f/1.8, AF, OIS), 13 Мп широкоугольный модуль (1/3,06″, f/2.2, угол обзора 120°, AF) и телеобъектив на 10 Мп (10 Мп, 1/3,94″, f/2.0, AF, OIS, зум 3Х). Для селфи предусмотрена камера с разрешением 13 Мп (1/3.1″, f/2.4, AF). Для всех камер заявлена запись видео 2160p@30fps.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 68 Вт и беспроводную до 15 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, A-GPS, NFC, стереодинамики и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Edge 50 является самым тонким смартфоном на рынке, его габариты составляют 160,8 х 72,4 х 7,79 мм, вес — 180 гр. Аппарат работает под управлением Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello UI.

Доступные материалы корпуса — эко-кожа и эко-замжа, расцветки — зеленая, нежно-оранжевая и серая. Цена Motorola Edge 50 составляет $334.