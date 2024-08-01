Azerbaijan Women in Tech Awards 2024 начинает прием заявок

Организационный комитет Общественного Объединения “Femmes Digitales” – “Поддержка женщин в области Технологий” объявляет о начале приема заявок на участие в премии Azerbaijan Women in Tech Awards (AWITA) 2024 года. Заявки принимаются с 1 августа по 10 октября 2024 года.

AWITA призвана отмечать и поощрять достижения женщин в сфере технологий, содействуя их профессиональному росту и развитию. Премия направлена на поощрение карьерного роста женщин и укрепление технологической инфраструктуры Азербайджана. Претендовать на участие могут женщины, работающие в технологических компаниях, государственных организациях и стартапах, а также те, кто внес значительный вклад в развитие ИТ-сектора Азербайджана.

Предварительный отбор финалистов будет проведен комитетом Femmes Digitales. Победители и финалисты будут выбраны компетентным жюри и объявлены на торжественном гала-ивенте, который состоится 6 декабря 2024 года в отеле Fairmont Baku Flame Towers. В ходе мероприятия будут признаны достижения и вклад победителей и финалистов в развитие технологий.

Церемония AWITA организована со стороны Femmmes Digitales и проходит ежегодно c 2017 года. В AWITA 2023, cостоявшейся 12 мая 2023 года, было обработано более 200 заявок. Более 500 человек, включая ведущих личностей, директоров ведущих IT-компаний и парламентариев, приняли участие в гала мероприятии. Среди 33 финалистов было выбрано 12 победителей.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки, пожалуйста, посетите сайт: https://femmesdigitales.az/awita/nomination/.

По вопросам спонсорства просьба обращаться по электронной почте: [email protected].