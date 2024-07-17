Xiaomi выпустила мини-принтер с поддержкой AR-фото и видео

Компания Xiaomi выпустила новую модель карманного фотопринтера под названием Mijia Pocket Photo Printer 1S. Для работы устройства не требуется Wi-Fi, принтер подключается к смартфону посредством Bluetooth. Поддерживается одновременное подключение с несколькими устройствами.

Главной особенностью гаджета стала поддержка фото и видео дополненной реальности. При сканировании снимка в мобильном приложении Mi Home будет проигрываться видео- или аудиофрагмент. Видео поддерживается до 15 секунд, аудио — до 60. Всего в аккаунт можно загрузить 100 «живых» фотографий.

Для печати используется фотобумага ZINK с клейкой основой и бесчернильная технология нанесения изображения. Размер фото получится 50х76 мм, печать одного снимка займет 45 секунд. Поддерживаются разные стили рамок и пользовательские водяные знаки, есть восемь предустановленных фильтров для фото.

Цена мини-принтера Xiaomi Mijia Pocket Photo Printer 1S в Китае составляет ориентировочно $55, бумага Zink (упаковка из 50 листов) – около $15. Информации о выходе принтера на мировой рынок пока нет.