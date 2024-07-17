QNAP представляет 24-портовый управляемый коммутатор 10GbE L3 Lite QSW-M3224-24T

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила свой первый полностью управляемый коммутатор 10GbE L3 Lite — QSW-M3224-24T. Обладая 24 портами 10G Multi-Gig, возможностями управления уровня L3 Lite и резервированием сети MC-LAG, QSW-M3224-24T призван помочь предприятиям в развертывании стабильной и эффективной высокоскоростной сетевой инфраструктуры среднего и крупного масштаба, ускоряя потоковое видео 4K и аудио-видео, а также приложения AV-over-IP.

«По мере роста масштабов предприятий и увеличения количества сетевых устройств возрастает и спрос на коммутаторы, что усложняет процессы управления крупной сетевой инфраструктурой. — отмечает Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP. — Являясь первым управляемым коммутатором QNAP уровня L3 Lite, предлагающим 24 порта 10GbE и расширенные функции управления, QSW-M3224-24T не только удовлетворяет потребности сетевых приложений 10G с низкой задержкой и высокой плотностью, но также поддерживает расширенное управление IP-маршрутизацией и сегментацией сети. QSW-M3224-24T идеально подходит для малых и средних предприятий, желающих эффективно и безопасно расширить свою локальную сеть в рамках ограниченного бюджета».

В QSW-M3224-24T используется новейшее программное обеспечение для управления сетью QNAP Switch System (QSS) Pro. QSS Pro обеспечивает управление L3 Lite, включая настройки IP (IPv4, IPv6, DNS), статическую маршрутизацию, DHCP-сервер, SNTP и расширенные функции VLAN, чтобы обеспечить более детальное развертывание и управление сегментированной сетевой инфраструктурой передачи данных. Коммутатор также поддерживает агрегацию каналов нескольких шасси (MC-LAG) для обеспечения бесперебойной работы сети коммутаторов, обеспечивая высокую доступность и отказоустойчивость. Благодаря функциям отслеживания IGMP и управлению SNMP, а также мастеру AV-over-IP, QSW-M3224-24T может подключать несколько конечных AV-устройств и пересылать многоадресный трафик, чтобы избежать перегрузки сети и передачи ненужной данных. Это уменьшает задержку и повышает эффективность сетевого подключения, обеспечивая при этом оптимизированное управление сетью.

QSW-M3224-24T оснащен 24 портами 10GbE RJ45, которые совместимы с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2.5G/1G) и обеспечивают коммутационную способность до 480 Гбит/с для подключения нескольких коммутаторов с уровнем управления 2, неуправляемых коммутаторов и высокоскоростных сетевых устройств. Скорость до 10 Гбит/с на порт 10GbE RJ45 может быть достигнута с использованием кабелей CAT 6a или выше. Коммутатор также предоставляет функции управления уровня 2 (такие как LACP, ACL и QoS) для эффективного контроля пропускной способности сети и повышения сетевой безопасности, а также с протоколом RSTP, позволяющим пользователям развертывать сети малого и среднего масштаба.

Цена коммутатора QNAP QSW-M3224-24T в Азербайджане на условиях MSRP составит 2,980 AZN.