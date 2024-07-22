Vivobook S 15 — первый ноутбук ASUS с Copilot+

Новый процессор Snapdragon X Elite от Qualcomm превращает ASUS Vivobook S 15 из хорошего универсального устройства в великолепное!

Наконец наступил тот момент, которого мы все очень ждали. Первая волна устройств, выполненных в концепции Copilot+ PC уже поступила в продажу, и частью этой волны является новый ASUS VivoBook S 15 с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. От этих чипов зависит многое, в том числе то, смогут ли они достойно конкурировать с процессорами Apple. Итак, давайте разберемся, оправдывает ли Snapdragon X Elite поднятый вокруг него ажиотаж и что нового привносит ASUS VivoBook S 15 в нашу работу с искусственным интеллектом.

Мощный инструмент для работы с искусственным интеллектом

VivoBook S 15 — первый ноутбук ASUS, оснащенный новейшей однокристальной системой Qualcomm. Это 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite (X1E78100) на базе ARM с тактовой частотой 3,4 ГГц в сочетании с 16 или 32 ГБ скоростной двухканальной оперативной памяти LPDDR5X-8448 и твердотельным накопителем PCIe емкостью до 1 ТБ. Также это чип со встроенным нейронным процессором (NPU), выдающим 45 TOPS (45 триллионов операций за одну секунду). Этот показатель сейчас непосредственно связан с тем, что концепция Copilot+ PC использует определенный набор программных интерфейсов Windows для ускорения некоторых основных функций искусственного интеллекта. Причем, касается это не только Windows, но и программного обеспечения сторонних разработчиков. Первые системы, предлагающие такую возможность, сегодня построены именно на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus и оснащены специальным NPU Hexagon, способным развивать производительность до 45 TOPS.

В настоящее время устройства Microsoft Copilot+ PC сертифицированы только для процессоров Snapdragon X, аналогичных тем, которые используются в большинстве современных смартфонов, а не для обычных чипов X86, используемых в большинстве актуальных ноутбуков. Устройства на платформе X86 присоединятся к линейке Copilot+ PC чуть позже в этом году, но ASUS Vivobook S 15 является одним из первых ноутбуков, представленных на рынке в этой новой категории, благодаря чему занимает позицию лидера.

Большим преимуществом Copilot+ PC является эксклюзивный набор функций, которые можно найти только на этих устройствах. Эти функции включают в себя перевод текстов в реальном времени, функцию Recall, анализирующую содержимое рабочего стола по запросу пользователя, эффекты Windows Studio, Cocreator в Paint, создание изображений в Photos и многое другое. И все эти функции Copilot+ выполняются локально на устройстве, без обращения к облаку. Эта мощь будет наиболее заметна при создании изображений в Photos на основании вашего запроса, что займет не более 10 секунд. Аналогично работает и Cocreator в Paint, который воплощает в жизнь любой базовый набросок, созданный вами. Но лучшая функция Copilot+, на наш взгляд, заключается в улучшенных с помощью искусственного интеллекта эффектах Windows Studio. Имейте в виду и то, что благодаря базовым функциям Copilot+ ASUS Vivobook S 15 может стать полезным компаньоном во время игр.

Также в комплект фирменного программного обеспечения входит и такой элемент, как приложение MyASUS, которое используется во всех ноутбуках компании. Собственные предложения ASUS на базе искусственного интеллекта включают инструмент StoryCube для упорядочивания фото и видео, а также встроенные приложения для безопасности и качества звука. Например, веб-камера AiSense с искусственным интеллектом и шторкой приватности поддерживает адаптивное затемнение экрана с отслеживанием взгляда пользователя и адаптивную блокировку, а также систему трехмерного шумоподавления 3DNR и коррекцию освещенности во время записи видео. А система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise Cancelation с массивом микрофонов позволяет проводить звонки и видеоконференции в режиме удаленной работы.

Серьезный функционал в прекрасном дизайне

Это красивый современный ноутбук, крышка которого снабжена шарниром, позволяющим окидывать экран на 180 градусов. Он также прошел тест на открытие одной рукой. Дизайн приятен для глаз, что делает устройство отличным выбором для профессионалов, работающих в офисных помещениях. Ноутбук оснащен великолепным 15,6-дюймовым дисплеем ASUS Lumina OLED с разрешением 2880×1620 пикселей, частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками. Верхняя и нижняя рамки немного толще боковых, но они почти незаметны. Дисплей также поддерживает HDR-контент с максимальной яркостью около 600 нит, а цветопередача достаточно точная благодаря 100% охвату цветового пространства DCI-P3.

Новинка получила не совсем полноразмерную клавиатуру, но из-за того, что здесь присутствует цифровой блок, ее можно считать таковой. Клавиатура также оснащена RGB-подсветкой и большой сенсорной панелью, которая расположена немного не по центру, чтобы оставаться на одной линии с основной частью клавиатуры. Конечно же, на клавиатуре присутствует и фирменная клавиша вызова Copilot.

Что касается портов, то ASUS Vivobook S 15 оснащен двумя портами USB 4 Type-C на левой стороне рядом со светодиодом зарядки и питания, полноразмерным портом HDMI 2.1, слотом для карт памяти формата microSD и 3,5 мм аудиоразъемом, а также двумя портами USB 3.2 Gen1 на правой стороне. Также ноутбук получил беспроводный модуль Qualcomm FastConnect 7800 стандарта WiFi 7, работающий почти в 5 раз быстрее, чем предыдущее поколение. В комплект поставки входит и впечатляюще мощное зарядное устройство мощностью 90 Вт, которое может зарядить ASUS Vivobook S 15 с 0 до 60% примерно за 50 минут после полной разрядки аккумулятора. Благодаря аккумулятору емкостью 70 Втч ASUS Vivobook S 15 может работать до 18 часов в автономном режиме, что когда-то было немыслимо для любого ноутбука с Windows.

ASUS Vivobook S 15 выглядит так же хорошо, когда он открыт или закрыт. Корпус устройства изготовлен из магниевого сплава, который холоден на ощупь и отлично ощущается в руках. Ноутбук также невероятно легкий для своего размера. Еще одно достоинство Vivobook S 15 — высочайшая прочность по стандартам Министерства обороны США MIL-STD 810H, что гарантирует увеличенный срок службы устройства. Этот 15,6-дюймовый ноутбук толщиной 1,47 см и весом всего 1,42 кг является отличным вариантом для тех, кому нужно портативное устройство с большим экраном для путешествий или деловых поездок. Вы даже не почувствуете его в своем рюкзаке.

Дракон под капотом

По результатам многочисленных тестов, проведенных популярными изданиями с Snapdragon X Elite, оказалось, что этот процессор полностью оправдывает поднятую вокруг него шумиху. По результатам этих же тестов Snapdragon X Elite побеждает Apple M3 и превосходит высокопроизводительные чипы Intel Core i7 и Core i9 в ряде ноутбуков на базе операционной системы Windows. Результаты тестов Geekbench также показали, что ASUS VivoBook S 15 набирает 2447 баллов в одноядерном режиме и 14248 баллов в многоядерном, что примерно соответствует обещанному Qualcomm результату.

Этот настоящий «дракон», обеспечивающий невероятную производительность, которую можно ощутить при выполнении практически любой задачи, независимо от того, работаете ли вы в веб-браузере с множеством открытых вкладок, используете несколько открытых приложений, действуя в режиме мультизадачности, осуществляете рендеринг видео или аудио, размещаете подкаст или даже играете. Все это не является проблемой для Snapdragon X Elite от Qualcomm.

ASUS VivoBook S 15 базируется на модели процессора Snapdragon X Elite X1E78100 с TDP мощностью 45 Вт. Это означает, что он может достичь более высокого уровня производительности по сравнению с другими устройствами Copilot+ PC благодаря специальной термооболочке, позволяющей чипу не так сильно нагреваться при максимальной нагрузке. В то же время высокоэффективная система охлаждения ASUS IceCool с двумя вентиляторами обеспечивает отвод тепла от процессора и повышенные вычислительные возможности при работе с ресурсоемкими приложениями. Это позволяет чипу работать на 31% быстрее аналогов, правда, за это придется несущественно поплатиться эффективностью аккумулятора.

Краткие характеристики ASUS VivoBook S 15:

Операционная система Windows 11 Домашняя Процессор Snapdragon X Elite X1E-78-100 3,4 ГГц (42 МБ кеш-памяти, до 3,4 ГГц, 12 ядер, 12 потоков); общая производительность до 75 TOPS Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) Qualcomm Hexagon NPU, 45 TOPS Графика Qualcomm Adreno Дисплей ASUS Lumina OLED 15.6” 16:9 OLED 2.8K (2880х1620), антибликовый глянцевый, 120 Гц, время отклика 0,2 мс, относительная площадь 89% (рамка NanoEdge), пиковая яркость 600 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3, сертификаты Pantone и SGS, VESA HDR True Black 600 Оперативная память 16/32 ГБ двухканальной LPDDR5X-8448 на плате, распаяны Накопитель SSD 512 ГБ/1 ТБ PCIe 4.0 Управление Клавиатура с настраиваемой однозонной RGB-подсветкой и цифровым блоком, ход клавиш 1,5 мм;

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot Улучшенный тачпад Беспроводные сети Wi-Fi 7(802.11be) + Bluetooth 5.3 (Dual band) 2*2 Разъемы 2 USB-A 3.2, 2 Thunderbolt 4 USB-C 3.2 с поддержкой дисплея/питания, HDMI 2.1 TDMS, аудио, карт-ридер microSD Другое ИК-камера 1080p со шторкой

Стереосистема harman/Kardon, объемное звучание Dolby Atmos и интеллектуальный усилитель Массив микрофонов US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Фирменное ПО

MyASUS

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GlideX Выбор цветового пространства дисплея Защита дисплея ASUS OLED Care Диагностика системы и обновления Безопасная подзарядка Режимы производительности и работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Link to MyASUS Питание Батарея 70 Вт·ч, блок питания 90 Вт USB-C Размеры, вес Цвет 353x227x14,7-15,9 мм, 1,42 кг Черный, синий

ASUS Vivobook S 15 — добро пожаловать в будущее, основанное на искусственном интеллекте!