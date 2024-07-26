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26 июля, 2024
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Microsoft добавил новый ИИ-инструмент в поисковик Bing

Microsoft Bing

Компания Microsoft запустила новый ИИ-инструмент для поисковика Bing. Теперь наряду с традиционными результатами пользователь получит информацию, сгенерированную искусственным интеллектом.

В левой части сгенерированный нейросетью текст ответа на запрос дополняется ссылками на источники, на основе которых была сформирована сводка, если пользователь захочет получить более развернутую информацию. В дополнение к этому имеется раздел с сопутствующей информацией. Например, сводка в ответ на запрос «сколько живут слоны» дополняется видеороликами, в которых рассказывается о факторах, влияющих на продолжительность жизни слонов. В правой части располагаются результаты традиционного поиска по запросу пользователя.

На данном этапе предварительная версия функции доступна ограниченному числу пользователей. Представители Microsoft отметили, что компания продолжает оценивать влияние ИИ-поисковика на веб-сайты с точки зрения прямого трафика и читательской аудитории. «Мы постепенно внедряем эту функцию и не спешим, собираем отзывы, тестируем, учимся и работаем над созданием качественного продукта, прежде чем сделать функцию доступной широкой аудитории», — говорится в сообщении Microsoft.

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