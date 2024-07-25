AMD представила процессор Ryzen AI 9 HX 375 с мощным блоком NPU

Компания AMD расширила линейку мобильных процессоров Ryzen AI 300 (Strix) новой моделью — Ryzen AI 9 HX 375. Для производства процессора используется 4-нм техпроцесс TSMC. Производитель утверждает, что это самый производительный чип в серии Ryzen AI 300 с точки зрения ИИ-возможностей.

По характеристикам CPU и iGPU Ryzen AI 9 HX 375 ничем не отличается от флагманского Ryzen AI 9 HX 370, но есть отличия по части NPU. Ryzen AI 9 HX 375 получил 12 ядер с поддержкой 24 потоков: 4 высокопроизводительных ядра Zen 5 и 8 энергоэффективных ядер Zen 5с. Базовая частота процессора составляет 2,0 GHz, максимальная — 5,1 GHz. Он имеет 24 Mb кеш-памяти L3, 12 MB кеш-памяти L2. TDP составляет 28 Вт, но производители ноутбуков могут настраивать потребление в широких пределах — от 15 до 54 Вт.

Ryzen AI 9 HX 375 оснащен встроенной графикой Radeon 890M с 16 графическими ядрами, которая работает на частоте до 2,9 GHz. Производительность NPU составляет 55 TOPS против 50 TOPS у Ryzen AI 9 HX 370. Это делает Ryzen AI 9 HX 375 процессором с самым мощным блоком NPU в мире. Например, производительность NPU Intel Lunar Lake составляет 48 TOPS, Qualcomm Snapdragon X Elite — 45 TOPS.

Ноутбуки на базе нового процессора AMD Ryzen AI 9 HX 375 ожидаются в ближайшие месяцы. Известно, что его получит 14-дюймовый HP OmniBook Ultra, выпуск которого ожидается в сентябре.