Smart-часы Nothing CMF Watch Pro 2 получили сменный безель

Кроме смартфона CMF Phone 1 сегодня были представлены smart-часы CMF Watch Pro 2. Часы получили сменный безель, что позволяет менять внешний вид гаджета. Пока что предлагается четыре варианта: плоский светлый, плоский темный, скругленный плоский и скругленный темный. Все версии выполнены из алюминиевого сплава.

CMF Watch Pro 2 оснащены круглым 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей (353 ppi), частотой обновления 60 Hz, яркостью до 620 нит и поддержкой Always On Display. Для кастомизации есть более 100 циферблатов (включая динамические и интерактивные) и настраиваемые виджеты для отображения погоды, управления музыкой и многого другого.

Поддерживаются GPS/ГЛОНАСС, 120 режимов физической активности, возможны звонки по Bluetooth, прием уведомлений со смартфона и управление музыкой. Часы защищены от воды по стандарту IP68. Есть непрерывный мониторинг частоты сердечных сокращений, отслеживание уровня насыщения крови кислородом (SpO₂), мониторинг уровня стресса и качества сна. Производитель заявляет, что аккумулятор емкостью 305 мА·ч обеспечивает до 11 дней автономной работы в «нормальном режиме» и до 25 часов в режиме непрерывного использования GPS.

Nothing CMF Watch Pro 2 совместимы со смартфонами с операционными системами Android 8.0 и новее, а также iOS 13 и новее. Часы будут доступны в светло-сером и темном-сером исполнениях корпуса с резиновыми ремешками, а также из искусственной кожи. В продажу новинка поступит 12 июля. Цена — 69 долларов или евро, в зависимости от региона. Набор из заменяемого безеля и ремешка стоит 9 долларов или евро.