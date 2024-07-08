Nothing CMF Phone 1 — бюджетный смартфон со сменной задней панелью

Бренд CMF, принадлежащий компании Nothing, представил свой первый смартфон под названием Phone 1. На фоне множества подобных аппаратов устройство выделяется сменной задней панелью. В комплекте идет отвертка, которая также служит для извлечения лотка SIM-карт. На данный момент предлагаются четыре варианта задней панели: оранжевая с покрытием из искусственной кожи, светло-зеленая (эксклюзив для Индии), синяя и черная.

В плане начинки CMF Phone 1 — это самый обыкновенный бюджетный смартфон. Он оснащен 8-битным 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (395 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 2000 нит. Есть поддержка HDR10+.

В качестве аппаратной платформы используется 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300. Объем оперативной памяти стандарта LPDD4x составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb (можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 Tb). Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8, запись видео 4К@30fps) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). В экран встроена фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и реверсивной проводной 5 Вт. Беспроводной зарядки не предусмотрено. Есть поддержка5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C и защита от пыли и влаги по стандарту IP52. Поддержка NFC отсутствует. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 164 х 77 х 8/9 мм (стандарт/кожа), вес — 197/202 гр. Программная платформа -Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6. Смартфон будет получать обновления операционной системы в течение двух лет, а обновления безопасности — три года.

CMF Phone 1 поступит в продажу 12 июля. Аппарат будет доступен в Европе, Индии и в США через бета-программу. Смартфон в версии 6/128 Gb будет доступен только в Индии по цене около 190 долларов. Цены для Европы: 8/128 Gb — 239 евро, а 8/256 Gb — 279 евро. В США — в версии 8/128 Gb за 199 долларов.

Предусмотрены ряд аксессуаров – складная подставка для вертикальной установки, держатель для банковских карточек и ремешок для ношения смартфона на руке. Сменные задние панели стоят примерно по 37 долларов (35 евро), большинство аксессуаров — по 24 доллара (25 евро).