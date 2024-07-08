Представлены Nothing CMF Buds Pro 2 с автономностью до 43 часов

Бренд CMF, помимо смартфона CMF Phone 1 и smart-часов CMF Watch Pro 2, представил еще одну новинку — беспроводные наушники CMF Buds Pro 2. Кейс наушников оснащен специальным вращающимся колесом, с помощью которого можно регулировать громкость и управлять воспроизведением музыки.

Наушники оборудованы двойными динамиками с 11-мм динамическим драйвером и 6-мм планарным твитером. Есть поддержка кодека LDAC и сертификация Hi-Res Audio Wireless. Технология Ultra Bass Technology 2.0 улучшает звук и эффекты пространственного звука. В каждом наушнике установлено по три микрофона с технологией Clear Voice Technology 2.0 и Wind-Noise Reduction 2.0, обеспечивающие качественные звонки.

Нужные функции можно настроить в фирменном приложении Nothing X, доступном для операционных систем Android и iOS. Через приложение также можно настроить работу функции активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ, работу голосового помощника, а также включить режим низкой задержки, включить/отключить микрофон наушников. Игровой режим доступен только со смартфонами Nothing и CMF. Для подключения к источнику звука CMF Buds Pro 2 используют протокол Bluetooth 5.3. Поддерживается подключение сразу к двум источникам сигнала одновременно.

Каждый наушник оснащен батареей на 60 мА·ч. По словам производителя, одной зарядки аккумулятора хватит до 6,5 часа работы с ANC и до 11 часов без ANC. При использовании с зарядным кейсом — до 26 часов или до 43 часов соответственно. Быстрая зарядка за 10 минут даст 7 часов прослушивания музыки.

Nothing CMF Buds Pro 2 будут предложены в темно-сером, светло-сером, оранжевом и синем цветах по цене 59 долларов и евро. Продажи начнутся 12 июля.