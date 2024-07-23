spot_img
23 июля, 2024
ДомойSoftwareИгрыMicrosoft планирует ввести несколько новых тарифов Xbox Game Pass

Microsoft планирует ввести несколько новых тарифов Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

В компании Microsoft обдумывают введение двух новых тарифных планов для Xbox Game Pass — «облачного» и семейного, пишет Windows Central.

«Облачный» тариф будет более дешевым и доступным вариантом, чем Xbox Game Pass Ultimate. Он создается в первую очередь для пользователей, которые не имеют Xbox или игровой ПК на Windows. Помимо прочего, пользователи с этой подпиской смогут не только стримить игры из библиотеки, но и покупать их на свой аккаунт.

Что касается семейного плана, то он уже был на Xbox в тестовом режиме в 2022-23 годах в отдельных регионах, но компания приостанавливала работу над ним. Некоторые игровые издатели посчитали стоимость в 24,99 долларов слишком низкой для доступа к Game Pass сразу у пяти пользователей. Возможно, в связи с возвращением этого уровня, обновленная семейная подписка претерпит некоторые изменения.

Кроме того, Microsoft изучает потенциальный уровень подписки Xbox Game Pass со встроенной рекламой, но пока не планирует его запускать.

Предыдущая статья
HUAWEI tezliklə ucuz, qatlana bilən smartfon təqdim edəcək
Следующая статья
Сделка о покупке Google стартапа по кибербезопасности Wiz за $23 млрд. не состоится
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,025ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.