Microsoft планирует ввести несколько новых тарифов Xbox Game Pass

В компании Microsoft обдумывают введение двух новых тарифных планов для Xbox Game Pass — «облачного» и семейного, пишет Windows Central.

«Облачный» тариф будет более дешевым и доступным вариантом, чем Xbox Game Pass Ultimate. Он создается в первую очередь для пользователей, которые не имеют Xbox или игровой ПК на Windows. Помимо прочего, пользователи с этой подпиской смогут не только стримить игры из библиотеки, но и покупать их на свой аккаунт.

Что касается семейного плана, то он уже был на Xbox в тестовом режиме в 2022-23 годах в отдельных регионах, но компания приостанавливала работу над ним. Некоторые игровые издатели посчитали стоимость в 24,99 долларов слишком низкой для доступа к Game Pass сразу у пяти пользователей. Возможно, в связи с возвращением этого уровня, обновленная семейная подписка претерпит некоторые изменения.

Кроме того, Microsoft изучает потенциальный уровень подписки Xbox Game Pass со встроенной рекламой, но пока не планирует его запускать.