Realme представил smart-часы Watch S2 с ИИ-поддержкой и TWS-наушники Buds T310

Компания Realme, кроме смартфонов 13 Pro и 13 Pro+, представила в Индии еще пару новинок — smart-часы Watch S2 и беспроводные наушники Buds T310.

Главной особенностью Realme Watch S2 является поддержка ИИ-помощника на базе GPT-3.5. Он умеет распознавать как голосовые, так и текстовые запросы пользователя через приложение Realme Link. ИИ-помощник также может создавать уникальные дизайны циферблатов и оптимизировать энергопотребление устройства. Часы получили 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей и яркостью 600 нит. Они поддерживают более 150 циферблатов, могут измерять пульс, уровень кислорода в крови, следить за гигиеной сна и уровнем активности, а также поддерживают 110 спортивных режимов с возможностью автоматического распознавания. Есть напоминания о необходимости разминки после долгого сидения и потреблении нужного объема жидкости в день.

Кроме того, часы получили накопитель на 4 Gb и встроенный динамик для воспроизведения музыки без подключения к смартфону. За автономность часов отвечает аккумулятор на 380 мАч, который, по заверению производителя, обеспечивает до 20 дней работы гаджета на одном заряде. Корпус Realme Watch S2 изготовлен из стали с классом защиты IP68. Часы могут работать при температуре от -40 до 70 °C, кроме того, их можно опускать в воду на глубину до 5 метров. Есть встроенный микрофон для телефонных звонков по Bluetooth и функция управления камерой смартфона. Устройство работает под управлением проприетарной ОС, поэтому полноценной поддержки сторонних приложений нет.

Realme Watch S2 будут выпускаться только в одном размере корпуса — 46,5 мм. На выбор предлагаются три расцветки: черная, серая, серебристая. Серая версия часов за $63 поставляется с металлическим браслетом, у черной и серебристой версий за $60 ремешки силиконовые. Продажи в Индии стартуют с 5 августа.

Беспроводные наушники Realme Buds T310 получили 12,4-мм динамические драйверы и оснащены активной трехуровневой системой шумоподавления с эффективностью до 46 дБА. Они могут проработать до 40 часов с учетом подзарядки от чехла, поддерживают пространственный звук, а также режим низкой задержки 45 мс. Наушники поддерживают протокол Bluetooth 5.4 и подключение к двум источникам сигнала одновременно. Заявлена защита от воды и пыли IP55.

Цена Realme Buds T310 в фиолетовом, черном и белом исполнениях составляет $48. Они также поступят в продажу в Индии 5 августа.