Представлены ИИ-камерофоны Realme 13 Pro и 13 Pro+

Компания Realme представила в Индии смартфоны среднего уровня 13 Pro и 13 Pro+. Аппараты получили продвинутые камеры с фирменной ИИ-системой обработки изображений Hyperimage+. Система объединяет флагманскую оптику, алгоритмы обработки изображений на основе нейросетей и облачные ИИ-функции (Smart Removal, Group Photo Enhancement и Audio Zoom). Как утверждает производитель, по возможностям съемки новые устройства превосходят топовые модели, например, Samsung Galaxy S24 Ultra.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 2160 Hz и максимальной яркостью 2000 нит. Экраны отображают 100% цветовой гаммы DCI-P3 и защищены стеклом Corning Gorilla Glass 7i. В основе смартфонов лежит 4 нм процессор Snapdragon 7s Gen 2, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 128, 256 или 512 Gb.

Realme 13 Pro получил двойную основную камеру: 50 Мп датчик (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/1.88, угол захвата 79 градуса, ЭФР 26 мм, OIS) и 8 Мп широкоугольный модуль (f/2.2, угол захвата 112 градусов, ЭФР 16 мм). Realme 13 Pro+ оборудован тройной основной камерой, в которую входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-701, 1/1.56», f/1.88, угол захвата 84,4 градуса, ЭФР 24 мм, OIS+EIS), 8 Мп широкоугольный модуль (f/2.2, угол захвата 112 градусов, ЭФР 16 мм) и перископический телеобъектив на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/2″, f/2.65, ЭФР 73 мм, оптический зум 3х, гибридный зум 6х, OIS+EIS). Фронтальная камера у моделей одинаковая: 32 Мп (f/2.45, угол захвата 90 градусов).

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт в случае с 13 Pro и 80 Вт — у 13 Pro+. Также смартфоны предлагают поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos и защиту IP65 от воды и пыли. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Модуля NFC нет. Габариты и вес: 161,34 x 73,91 x 8,23 мм, 188 гр. Аппараты работают на Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0.

Цена Realme 13 Pro стартует с $320, а Realme 13 Pro+ — с $394. Цветовые расцветки корпуса: Monet Gold, Monet Purple и Emerald Green. Продажи смартфонов в Индии стартуют с 6 августа. Международные анонсы будут объявлены позже.